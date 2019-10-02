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Hande Erçel: Sınırımı zorlarım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile mutlu bir ilişki sürdüren oyuncu Hande Erçel, bir dergiye verdiği röportajda oyunculuk mesleğindeki en büyük mutluluğunu paylaştı.

Hande Erçel: Sınırımı zorlarım

Şu aralar yeni dizisi Azize için kamera karşısına geçen Hande Erçel, bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu.

Aşk hayatı dair pek çok konuda konuşan Erçel, çarpıcı açıklamalar yaptı.

‘Güneşin Kızları', ‘Aşk Laftan Anlamaz', ‘Siyah İnci' ve ‘Halka' gibi dizlerde rol alan Hande Erçel, “Oyunculukta en büyük mutluluğum sınırlarımı zorlamak, yapabileceklerimi görmek sanırım. İçimde kaç kadın karakter varsa teker teker oynama düşüncesi beni cezbediyor” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kuzum oyunculuğun sıfır ama :( bu bizi pek cezbetmiyor.
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