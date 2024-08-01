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Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde! Rüzgara Bırak filminin çekimleri tamamlandı! Görüntüler gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.08.2024 13:08
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Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri Alaçatı’da tamamlandı. Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu film büyük bir heyecanla beklenirken filmden ilk görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

MYNET-Yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures birlikte üstlendiği başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı “Rüzgara Bırak” filminin Çeşme ve Alaçatı’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı.

Paydos eden çekimler sonrası ikili merakla beklenen filme dair renkli önemli açıklamalar yaptılar.

'İYİ BİR İKİLİ OLDUK'

Çeşme’de yaşayan ve surf hocalığı yapan Ege’yi canlandıran Barış Arduç, ilk kez kamera karşısına geçtiği partneri Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarını belirtti:

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"Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran; izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz"

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Şehirli kariyer sahibi Aslı karakterine hayat veren Hande Erçel ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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"Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde, Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık..."

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Hande Erçel ve Barış Arduç'un filmden ilk görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Filmden görüntülere 'çok iyi ikililer', 'heyecanla bekliyoruz', 'çok iyi görünüyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Hande Erçel
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