Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde! Rüzgara Bırak filminin çekimleri tamamlandı! Görüntüler gündem oldu

MYNET-Yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures birlikte üstlendiği başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı “Rüzgara Bırak” filminin Çeşme ve Alaçatı’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı.

Paydos eden çekimler sonrası ikili merakla beklenen filme dair renkli önemli açıklamalar yaptılar.

'İYİ BİR İKİLİ OLDUK'

Çeşme’de yaşayan ve surf hocalığı yapan Ege’yi canlandıran Barış Arduç, ilk kez kamera karşısına geçtiği partneri Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarını belirtti:

"Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran; izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz"

Şehirli kariyer sahibi Aslı karakterine hayat veren Hande Erçel ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde, Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık..."

Hande Erçel ve Barış Arduç'un filmden ilk görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Filmden görüntülere 'çok iyi ikililer', 'heyecanla bekliyoruz', 'çok iyi görünüyorlar' gibi yorumlar yapıldı.