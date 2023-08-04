Hande Erçel ve Burak Deniz'i buluşturan İki Yabancı dizisine bomba isim! Masumlar Apartmanı'nın yıldızı kadroya dahil oldu

Uzun zamandır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yeni sezonda Fox Tv'de yayınlanacak olan İki Yabancı dizisiyle ekrana gelecek olan Erçel, başrolü Burak Deniz ile paylaşacak. Deniz ve Erçel daha önce de Aşk Laftan Anlamaz dizisinde başrolü paylaşmıştı.

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak olan İki Yabancı dizisinin çekimlerinin Ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor. Erçel dizide Leyla karakterine, Deniz ise Kenan karakterine hayat verecek.

Ethem Özışık’ın yazdığı dizinin kilit rollerinden Leyla’nın abisi Tahir’i de Masumlar Apartmanı'nın yıldız ismi canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; özellikle Masumlar Apartmanı'ndaki performansı hafızalarda yer edinen Uğur Uzunel, “İki Yabancı”nın kadrosuna dahil oldu.

Uzunel aynı zamanda Craft Tiyatro’da “Sığınak” adlı oyunda da rol alıyor. Hande Erçel de geçen aylarda oyunu izleyenler arasında yer almıştı.

