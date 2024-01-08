Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatil dönüşü görüntülenince çok sinirlendi! Tepkisi şoke etti

Bir yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, yeni yılı Bali'de karşılamıştı. Romantik tatillerini bitirerek ülkeye dönen çiftin havaalanında görüntülenmesi gündemde.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatil dönüşü görüntülenince rahatsız oldu. Sinirli halleri dikkat çeken Erçel sorulara da tepki gösterdi.

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI EVLENİYOR MU?

Erçel dizisinin erken final yapması sorulunca "Onu burada sormayacağız o zaman burada istemiyoruz diye daha önce konuştuk. Burada istemediğimizi biliyorsun" diyerek kızdı.

Hakan Sabancı ise evlilik sorularına tepki göstererek "Herkes kendisi yazıyor çiziyor sonra gündem olsun diye bir şeyler" dedi. (Muhabironline)





