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Hande Sarıoğlu "Abla zamlar seni etkilemiyor galiba" diyen takipçisine bakın ne dedi

09.12.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal yaptığı için işini kaybeden ve daha sonra Youtube'da çeşitli programlar yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu takipçilerinin sorularını yanıtsız bırakmıyor. Hande Sarıoğlu kıyafetiyle ilgili gelen bir yoruma da yanıt verdi.

Hande Sarıoğlu "Abla zamlar seni etkilemiyor galiba" diyen takipçisine bakın ne dedi

Ertan Süzgün ile YouTube'da program yaparken giydiği kıyafetleri ve yaptığı hareketleriyle gündeme gelen Hande Sarıoğlu sosyal medyada takipçilerinden gelen sorulara da yanıt veriyor.

Gelen her yoruma yanıt vermeye çalışan ünlü spiker son olarak kıyafetleriyle ilgili gelen bir soruyu yanıtsız bırakmadı. Sarıoğlu kendisine gelen "Abla zamlar seni etkilemiyor galiba günde iki kat elbise değiştiriyorsun" diyen bir takipçisine cevap verdi.

Ekran Alıntısı

Ünlü spiker bu yoruma yanıtında "Çok çalışıyorum, çoluğum çocuğum yok, alkolüm sigaram yok, arabam yok benzin alayım, tatile gitmiyorum, tek lüksüm yaptığım programlara yatırım yapmak; sakıncası var mı?" dedi.

Hande Sarıoğlu "Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdiHande Sarıoğlu "Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

Sarıoğlu daha sonra ise "Beyin bedava, bilgi bedava, kullan senin de olsun" yorumunda bulundu.

"NEDEN DİREKT BEL ALTINA VURUYORLAR?"

Hande Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde gelen "Herkes neden konuyu direkt bel altına vuruyor ki? Sanki çırılçıplak soyunmuşlar gibi gayet normal kamera karşısında gelin kaynana tadında sohbet klasik yani gülün geçin arkadaş amma da kasıyor yorumlar" yorumuna da "Beyin orada çalışıyor ne yapsınlar, fazla bir şey beklememek lazım, beyin jimnastiği yapıyorlar 7/24" yanıtını vermişti.


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