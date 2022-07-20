MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı, bakın kendini neye benzetti! "İnce belli çay bardağı..."

Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı, bakın kendini neye benzetti! "İnce belli çay bardağı..."

20.07.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu birbirinden iddialı paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Sunuculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da ön plana çıkan isim, sırt dekolteli pozunu paylaşıp bakın ne yazdı...

Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı, bakın kendini neye benzetti! "İnce belli çay bardağı..."

Son zamanlarda magazin gündeminde adı en çok geçen isimlerden biri de Hande Sarıoğlu oldu. YouTube kanalında içerik üretmeye devam eden Sarıoğlu, özel hayatıyla da sosyal medyada takip ediliyor.

SIRT DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Hande Sarıoğlu paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor.

Hande Sarıoğlu sırt dekolteli pozunu paylaştı!

Fenomen isim bu defa, "İnce belli çay bardağı..." paylaşımıyla gündeme geldi.

Hande Sarıoğlu sırt dekolteli pozunu paylaştı!

Sarıoğlu sarı, ip detaylı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Hande Sarıoğlu sırt dekolteli pozunu paylaştı!

Açıklama kısmına ise, "İnce belli çay bardağı sevenler 2. fotoya ilerlesin, herkese benden çay." diye yazdı.

Hande Sarıoğlu sırt dekolteli pozunu paylaştı!

33 yaşındaki Hande Sarıoğlu eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde aldı.

Hande Sarıoğlu sırt dekolteli pozunu paylaştı!

İşte Sarıoğlu'nun Instagram pozları...

Hande Sarıoğlu sırt dekolteli pozunu paylaştı!

Hande Sarıoğlu sırt dekolteli pozunu paylaştı!

Hande Sarıoğlu sırt dekolteli pozunu paylaştı, bakın kendisini neye benzetti!

Hande Sarıoğlu sırt dekolteli pozunu paylaştı, bakın kendisini neye benzetti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi! "Deniz kızı gibisin"Bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi! "Deniz kızı gibisin"
Değişimiyle gündemdeki isim fiyat verdi! "Bir cinsel organ..."Değişimiyle gündemdeki isim fiyat verdi! "Bir cinsel organ..."
Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Aylık kazancı şoke etti Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Aylık kazancı şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

Suriyeli gencin sokak röportajındaki sözleri olay oldu!

Suriyeli gencin sokak röportajındaki sözleri olay oldu!

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

İlginizi Çekebilir

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.