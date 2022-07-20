Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı, bakın kendini neye benzetti! "İnce belli çay bardağı..."

Son zamanlarda magazin gündeminde adı en çok geçen isimlerden biri de Hande Sarıoğlu oldu. YouTube kanalında içerik üretmeye devam eden Sarıoğlu, özel hayatıyla da sosyal medyada takip ediliyor.

SIRT DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Hande Sarıoğlu paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor.

Fenomen isim bu defa, "İnce belli çay bardağı..." paylaşımıyla gündeme geldi.

Sarıoğlu sarı, ip detaylı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklama kısmına ise, "İnce belli çay bardağı sevenler 2. fotoya ilerlesin, herkese benden çay." diye yazdı.

33 yaşındaki Hande Sarıoğlu eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde aldı.

İşte Sarıoğlu'nun Instagram pozları...





