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Hande Sarıoğlu doğum günü pozlarını paylaştı! Yaşını duyanlar inanamadı

16.10.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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İddialı pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü spiker Hande Sarıoğlu doğum günü pozlarını paylaştı. 19 Eylül doğumlu olan Sarıoğlu kutlamalara doyamadığı doğum günü paylaşımlarına "40 gün, 40 gece" notunu düştü. Ünlü ismin yaşını duyanlar ise çok şaşırdı.

Sosyal medyadaki cesur pozları ile dikkat çeken Hande Sarıoğlu güzelliğiyle ilgi odağı olan isimlerden biri. Instagram hesabını aktif kullanan Sarıoğlu doğum günü pozlarını paylaştı.

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19 Eylül doğumlu olan güzel isim paylaşımlarına "40 gün 40 gece beybi" ve "27. pastam" notunu düştü.

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35 yaşındaki Hande Sarıoğlu daha önce de Instagram hesabından doğum gününü kutladığı anları paylaşmıştı.

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Ünlü ismin yaşını duyanlar "Ben 34'üm. Benden 1 yaş büyük olman tuhaf", "25 gösteriyorsun", "Asla yaşını göstermiyorsun" yorumlarında bulundu.

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