Hande Sarıoğlu doğum günü pozlarını paylaştı! Yaşını duyanlar inanamadı

Sosyal medyadaki cesur pozları ile dikkat çeken Hande Sarıoğlu güzelliğiyle ilgi odağı olan isimlerden biri. Instagram hesabını aktif kullanan Sarıoğlu doğum günü pozlarını paylaştı.

19 Eylül doğumlu olan güzel isim paylaşımlarına "40 gün 40 gece beybi" ve "27. pastam" notunu düştü.

35 yaşındaki Hande Sarıoğlu daha önce de Instagram hesabından doğum gününü kutladığı anları paylaşmıştı.

Ünlü ismin yaşını duyanlar "Ben 34'üm. Benden 1 yaş büyük olman tuhaf", "25 gösteriyorsun", "Asla yaşını göstermiyorsun" yorumlarında bulundu.



