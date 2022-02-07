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Hande Sarıoğlu'ndan olay itiraf! ''Ben açılmayı çok seviyorum!''

07.02.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Pena YouTube kanalına konuk olan Hande Sarıoğlu, ''Ben bu güzelliğimle birçok kadını üzerim'' diyerek peş peşe bombaladı.

Hande Sarıoğlu'ndan olay itiraf! ''Ben açılmayı çok seviyorum!''

Pena YouTube kanalında Zeynep Uzun'un konuğu olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu ülkede güzel ve seksi olduğu için sevilmediğini öne sürdü.

''BİRÇOK KADINA ZARAR VEREBİLİRİM''

Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle Habertürk'teki kariyeri son bulan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, ''Güzelliğinizle mi ön plandasınız?'' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Sarıoğlu, ''Niye güzelliği yeriyorsun ki? Güzel bir kadının sana ne zararı var? Ben bu güzellikle birçok kadını üzebilirim, çok rahat bir şekilde birçok kadına zarar verebilirim. Ama benim hayatımda evli adamlar kırmızı çizgidir. Bir kadının duruşu olacak. Kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi, başka bir kadına yapmayacaksın! Bu kadar basit... Bir kadın, başka bir kadının kocasına göz dikemez.'' ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu'ndan olay itiraf! ''Evli adamlar kırmızı çizgim''

''BEN AÇILMAYI ÇOK SEVİYORUM''

Sarıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Ben çok seksi ve göz önünde bir kadınım ama birilerini düşürmek için uğraşmıyorum. Ben dekoltemle eğlenmeye çıksam hemen yapıştırırlar 'bu da aranmaya çıkmış' diye. Benimle bir erkek göz göze bile gelemez. Bu bir duruştur. Ben açılmayı çok seviyorum!''

Hande Sarıoğlu'ndan olay itiraf! ''Evli adamlar kırmızı çizgim''

''BİR KADININ SEKSİLİĞİYLE DERDİNİZ NE?''

Habertürk'ten ayrılma süreci hakkında konuşan Hande Sarıoğlu, ''Kanal, benden savunma istedi. Ne yazmamı bekliyorlar anlamadım. Kime ne zararım vardı. Altı üstü evimde dans ettim.'' diyerek özgürlüğüne müdahale edildiğini dile getirdi. Yaptığı dansın çok abartıldığını söyleyen Hande Sarıoğlu, ''Bir kadının seksiliğiyle derdiniz ne sizin? İki memem, iki g.tüm var alt tarafı.'' ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu'ndan olay itiraf! ''Evli adamlar kırmızı çizgim''

Hande Sarıoğlu, cesur sahne kostümleriyle gündem olan Gülşen'i kendisine çok yakın bulduğunu da sözlerine ekledi.

Hande Sarıoğlu'ndan olay itiraf! ''Ben açmayı çok seviyorum!''

ERTAN SÜZGÜN HAKKINDA KONUŞTU

YouTube'da Ertan Süzgün ile yaptığı programı şimdilerde tek başına sunan Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'ün sosyal medyada şahsına yapılan olumsuz yorumları kafasına taktığını ve ciddiyetsiz bir işin içinde olmaktan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Hande Sarıoğlu'ndan olay itiraf! ''Evli adamlar kırmızı çizgim''


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bir zengin bulamadı gitti bu estetik plastik vaka!
vay bee özgüvene bak beee birde makyaj yapmadan çık bakalım insanların önüne bakalım görelim seksi yada güzelmisin
Bunun gıdısatı gıdısat degıl bırıne bela olacak yakındır

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