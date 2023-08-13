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  4. Hande Sarıoğlu'ndan 'Süper Lig' paylaşımı! Sere serpe şezlonga uzanıp...

Hande Sarıoğlu'ndan 'Süper Lig' paylaşımı! Sere serpe şezlonga uzanıp...

13.08.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fanatik Galatasaraylı olan ve spor yorumlarıyla dikkat çeken spiker Hande Sarıoğlu yine sosyal medyada adından söz ettirdi. Bikinili hallerini paylaşarak süper ligin başlamasına gönderme yapan Sarıoğlu havuza 'düştüğü' anları paylaştı.

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Sarıoğlu sık sık maçlara da giden bir isim.

Aynı zamanda spor programı da yapan Hande Sarıoğlu'nun ciddi bir fanı da mevcut. Sosyal medya pozlarıyla gündeme gelen spiker tatilden karelerini paylaşarak fiziğini sergilemişti.

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Fiziğini sergiledi! Mayosunda göğüs pedi olmayınca... Fiziğini sergiledi! Mayosunda göğüs pedi olmayınca...

Hande Sarıoğlu bu sefer süper ligin başlamasına gönderme yaptı. "Tatiliniz bitti mi? Süper Lig mi başlıyor? Banane a.." diyen spiker o anlarda sere serpe uzandığı şezlongtan 'düştüğü' anları paylaştı.

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Sosyal medyayı sallayan videoya yorum yağdı. Hande Sarıoğlu'na "Yeminle enerji ve hayat dolusun", "Abla süper lig süper lig olalı böylesini görmedi", "Sezonu havuz başında aç" yorumları geldi.

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