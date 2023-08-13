Hande Sarıoğlu'ndan 'Süper Lig' paylaşımı! Sere serpe şezlonga uzanıp...

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Sarıoğlu sık sık maçlara da giden bir isim.

Aynı zamanda spor programı da yapan Hande Sarıoğlu'nun ciddi bir fanı da mevcut. Sosyal medya pozlarıyla gündeme gelen spiker tatilden karelerini paylaşarak fiziğini sergilemişti.

Hande Sarıoğlu bu sefer süper ligin başlamasına gönderme yaptı. "Tatiliniz bitti mi? Süper Lig mi başlıyor? Banane a.." diyen spiker o anlarda sere serpe uzandığı şezlongtan 'düştüğü' anları paylaştı.

Sosyal medyayı sallayan videoya yorum yağdı. Hande Sarıoğlu'na "Yeminle enerji ve hayat dolusun", "Abla süper lig süper lig olalı böylesini görmedi", "Sezonu havuz başında aç" yorumları geldi.



