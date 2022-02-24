Hande Sarıoğlu'nun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu hem giyim tarzı hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yaptırdığı estetikleri çekinmeden açıklayan ünlü isim sosyal medyada her paylaşımıyla gündem oluyor.

Oryantal yaptığı için spikerlik yaptığı kanaldaki işinden çıkarılan Hande Sarıoğlu imajını tazeledi. Ünlü isim saçlarını sarı yaptı. "Alman 3. lig topçusu" yorumuyla yeni imajını paylaşan Sarıoğlu takipçilerini ikiye böldü.

Hande Sarıoğlu'nu beğenenler olduğu gibi hiç beğenmeyenler de vardı. İşte yapılan yorumların bazıları: