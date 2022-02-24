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Hande Sarıoğlu'nun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

24.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı iddialı paylaşımlarla konuşulan Hande Sarıoğlu imajını tazeledi. 18 bin TL'ye silikon yaptırdığını açıklamasıyla gündeme gelen ünlü spiker Sarıoğlu saç rengini açtırdı. Hande Sarıoğlu'nun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Hande Sarıoğlu'nun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu hem giyim tarzı hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yaptırdığı estetikleri çekinmeden açıklayan ünlü isim sosyal medyada her paylaşımıyla gündem oluyor.

Oryantal yaptığı için spikerlik yaptığı kanaldaki işinden çıkarılan Hande Sarıoğlu imajını tazeledi. Ünlü isim saçlarını sarı yaptı. "Alman 3. lig topçusu" yorumuyla yeni imajını paylaşan Sarıoğlu takipçilerini ikiye böldü.

MLLM

Hande Sarıoğlu'nu beğenenler olduğu gibi hiç beğenmeyenler de vardı. İşte yapılan yorumların bazıları:

Ekran Alıntısı

  • Çok yakışmış saçınız
  • Önceki halin daha iyiydi
  • Hiç olmadı hiç
  • Ateş ediyorsun
  • Eski Hande'yi istiyoruz
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