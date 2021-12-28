Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Parti düzenlediler

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu.

ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMIŞTI

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. Dad (baba) yazılı şapka takan İsmail Demirci ile kamera karşısına geçen Hande Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurmuştu.



BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ PARTİDE ÖĞRENDİLER

Bebekleri olacağını duyuran çift, geçtiğimiz gün cinsiyet partisi düzenledi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir araya gelen çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir parti düzenleyen çift bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çiftin oğlu olacak.





