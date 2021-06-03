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Hande Subaşı Baht Oyunu dizisiyle ekrana dönüyor! İşte yeni rolü

03.06.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Subaşı, Kanal D’nin yeni dizisi “Baht Oyunu” ile ekrana dönüyor. Oyuncu dizide sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hande Subaşı Baht Oyunu dizisiyle ekrana dönüyor! İşte yeni rolü

Yeni dizi Baht Oyunu, 15 Haziran'da ekrana gelecek. Ünlü oyuncu Hande Subaşı da dizide sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

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Subaşı dizide Nergis Şahin karakterine hayat verecek. Başarısız ilişkilerin hüküm sürdüğü ailesindeki yegâne mutlu evliliğe sahip karakter olan Nergis, ailesindeki kadınların bahtsızlığını yeğeni Ada’nın da yaşamaması için elinden geleni yapacak.

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HANDE SUBAŞI KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da doğan Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladiktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu. 2005'te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını kazandı. Sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve en iyi Ulusal Kostümü ödülünü aldı. Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadıktan sonra ATV'de yayınlanan Elveda Rumeli adlı dizide Vahide karakterlerini canlandırdı. 2009'da Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm iki tane filmlerinde oynadı. Ve Elde Var Hayat dizisiyle kamera karşısına geçti. 29 Ekimde vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle sinemada yer aldı. 2012 yılında Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler adlı dizide "Selin" karakterini oynamaya başlamıştır. En son Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır.Diriliş Ertuğrul dizisinde Aykız karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı.

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Hande Subaşı Baht Oyunu dizisi
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