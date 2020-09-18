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Hande Ünsal kimdir? Hande Ünsal kaç yaşında? Hande Ünsal annesi kim?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Hande Ünsal, televizyon izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Şimdi, Hande Ünsal’ın hayatı ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Çok ünlü bir şarkıcının kızı olan Hande Ünsal annesi kim? Hande Ünsal kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler…

Hande Ünsal kimdir? Hande Ünsal kaç yaşında? Hande Ünsal annesi kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan şarkıcı Hande Ünsal yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada çok sayıda insan tarafından merak edilen ve hakkında araştırmalar yapılan Hande Ünsal aynı zamanda çok meşhur bir şarkıcının kızı. Peki, Hande Ünsal annesi kim? Hande Ünsal babası kim? Hande Ünsal kaç yaşında? İşte ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler...

HANDE ÜNSAL KİMDİR?

Ünlü şarkıcı, katıldığı program sonrasında çok daha fazla merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Özellikle ünlü ismin annesi merak ediliyor. Hande Ünsal annesi ünlü şarkıcı Niran Ünsal’dır. Hande Ünsal, Niran Ünsal ile Kaan Canbağ’ın tek çocuğudur. 28 yaşında olan ünlü şarkıcıyla ilgili olarak Hande Ünsal nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Ünlü şarkıcı aslen İzmir’lidir. Haliç Üniversitesi konservatuvar mezunu olan Ünsal, 2011 senesinin başında Kumar isimli single’ını çıkardı ve kariyerine bu şarkı ile giriş yaptı.

Hande Ünsal kimdir? Hande Ünsal kaç yaşında? Hande Ünsal annesi kim?

Hande Ünsal’ın çok daha fazla insan tarafından tanınmasına yardımcı olan şey ise Aydın Kurtoğlu’nun Köle adlı parçasında kadın vokal olarak yer alması oldu. Köle şarkısındaki performansıyla Hande Ünsal, kısa sürede çok sayıda insan tarafından tanınır hale geldi. Hande Ünsal evli mi sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ünsal, Serkan Balkan ile 2013 senesinde evlenmiş ve daha sonra boşanmıştı. Ancak çift hakkında sonradan yeniden barıştıkları yönünde söylentiler çıktı.

Hande Ünsal’ın 2014 senesinde annesi Niran Ünsal ile arasının bozuk olduğuna dair de haberler çıktı. Bu konuda Hande Ünsal’ın, annesiyle farklı olduğuna ve kendi yolunda ilerlediğine dair açıklama yaptığına dair haberler yayılmıştı. Ancak Hande Ünsal daha sonra bir röportajında bu dönemlerin geçtiğinden bahsetmişti. Sesi ve güzelliği ile büyük beğeni kazanan ünlü ismin çok sayıda parçası da bulunuyor. Hande Ünsal şarkıları arasında Daha İyi, Yorgun Savaşçı, Oyna Oyna, İyi Misin, Nerdesin, Seni Sever Miydim ve İki Çift Laf gibi parçalar yer alıyor. Televizyon izleyicilerinin merak ettiği ve yanıt aradığı bir diğer soru ise Hande Ünsal boyu kaç sorusu. 1.60 metre boyunda olan şarkıcı 48 kilo.

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