Hande Ünsal kimdir? Hande Ünsal kaç yaşında? Hande Ünsal annesi kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan şarkıcı Hande Ünsal yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada çok sayıda insan tarafından merak edilen ve hakkında araştırmalar yapılan Hande Ünsal aynı zamanda çok meşhur bir şarkıcının kızı. Peki, Hande Ünsal annesi kim? Hande Ünsal babası kim? Hande Ünsal kaç yaşında? İşte ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler...

HANDE ÜNSAL KİMDİR?

Ünlü şarkıcı, katıldığı program sonrasında çok daha fazla merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Özellikle ünlü ismin annesi merak ediliyor. Hande Ünsal annesi ünlü şarkıcı Niran Ünsal’dır. Hande Ünsal, Niran Ünsal ile Kaan Canbağ’ın tek çocuğudur. 28 yaşında olan ünlü şarkıcıyla ilgili olarak Hande Ünsal nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Ünlü şarkıcı aslen İzmir’lidir. Haliç Üniversitesi konservatuvar mezunu olan Ünsal, 2011 senesinin başında Kumar isimli single’ını çıkardı ve kariyerine bu şarkı ile giriş yaptı.

Hande Ünsal’ın çok daha fazla insan tarafından tanınmasına yardımcı olan şey ise Aydın Kurtoğlu’nun Köle adlı parçasında kadın vokal olarak yer alması oldu. Köle şarkısındaki performansıyla Hande Ünsal, kısa sürede çok sayıda insan tarafından tanınır hale geldi. Hande Ünsal evli mi sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ünsal, Serkan Balkan ile 2013 senesinde evlenmiş ve daha sonra boşanmıştı. Ancak çift hakkında sonradan yeniden barıştıkları yönünde söylentiler çıktı.