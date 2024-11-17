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Hande Ünsal tulumunun azizliğine uğradı! "Giymeseydin" yorumları gelince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 14:13
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Şarkıcı Hande Ünsal sahne için seçtiği şeffaf tulumuyla pek çok eleştiri aldı. Ünsal'ın sahneden pozlarını görenler "İç çamaşırın görünüyor" yorumunda bulununca şarkıcı konuya açıklık getirdi.

Hande Ünsal tulumunun azizliğine uğradı! "Giymeseydin" yorumları gelince...

"Yangın", "Yarı Deli" gibi şarkılarla tanınan Hande Ünsal sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

İstanbul'da konser veren Hande Ünsal siyah göğüs dekolteli bir tulum tercih etti. Tulumun şeffaf detayları ise gözlerden kaçmadı.

Şarkı söylerken dans gösterilerine de imza atan ünlü şarkıcı hareket ederken kıyafetin azizliği uğradı.

Hande Ünsal'ın sahne pozlarını gören hayranları "İç çamaşırı görünüyor" diyerek eleştirmeye ünlü şarkıcıya eleştiri yağdırdı.

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"Çok güzel olmuşsun ama iç çamaşırın bu kadar net göze sokulması belki tuhaf geliyor" denilen yorumlara sessiz kalmayan Hande Ünsal "Astar katlanmış o iç çamaşırı değil" dedi.

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Ünsal "Hiç giymeyin" yorumundan ise rahatsız olarak "Kadının kadına yaptığına bak çok üzülüyorum" tepkisini gösterdi.

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tulum elbise
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