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Hande Yener'in kostümü olay oldu! "Allah akıl fikir versin! Özgüven böyle bir şey olmamalı"

05.02.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener, dün akşam sahne aldığı giydiği kostümle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada gündeme gelen kıyafeti çok beğenenler kadar, eleştirenler de oldu.

Son dönemlerde sahnede kullandığı kıyafetler nedeniyle büyük beğeni toplayan Hande Yener bu kez ilginç bir kostüm tercih etti. Hande Yener sahne aldığı gecede sergilediği sahne şovlarıyla kendisine hayran bıraktı.

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Sosyal medyada paylaşılan kostüm, tartışmalara sebep oldu.

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Bazı takipçileri Yener'i çok beğenirken, bazısı da "Allah akıl fikir versin! Özgüven böyle bir şey olmamalı" diyerek eleştirdi.

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KOSTÜM TARTIŞMASI

Hadise, Gülşen ve Hande Yener konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ediyor. İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" diyerek tartışmalara sebep olmuştu.

"GOOGLE’A GEÇMİŞ SİLDİRİN"

Yıldızhan'ın açıklamasından sonra Hande Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" mesajını yazarak gündeme gelmişti.

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Hande Yener
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