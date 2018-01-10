Hangi ünlü sunucu Mayıs'ta ikinci kez evleniyor?

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un ''Mayıs'ta düğün var" başlıklı yazısı şöyle:

"Size bomba bir haberim var! 2006'da evlendiği İtalyan Massimo Cusimano'nun ihanetine uğradığı için evlilik konusunda ağzı yanan ve bu yüzden yoğurdu fazlasıyla üfleyen Burcu Esmersoy'un ikinci kez evleneceğini öğrendim!"

12 YIL SONRA NİKAH MASASINDA

"Şimdiye kadar iki kez evliliğin eşiğinden dönen, evlilikten her zaman uzak kalacağını söyleyen Burcu Esmersoy'u, 12 yıl sonra nikah masasına oturmaya ikna eden kişi, geçen yaz başından beri flört ettiği işadamı Berk Suyabatmaz."

DÜĞÜN TARİHİ BELİRLENMİŞ

"Hayatımda hiç olmadığı kadar mutluyum diyen Burcu Esmersoy ile Berk Subayatmaz, düğün tarihlerini bile belirlemiş."

"İLİŞKİLERİNİ RESMİLEŞTİRMEYE KARAR VERMİŞLER"

"Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre aşıklar, hayatlarını birleştirmek için Mayıs ayında karar kılmış. Düğünün yerini ve tam zamamını öğrenemedim ama yılbaşı arifesinde küçük bir dünya turuna çıkan ve şimdilerde Yeni Zellanda'da olan aşıklar, ilişkilerini resmileştirmeye kesin karar vermiş."