MAGAZİN

Hangi ünlü sunucu Mayıs'ta ikinci kez evleniyor?

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 14:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

2006 yılında İtalyan eşi Massimo Cumisano'dan boşanan Burcu Esmersoy, ikinci kez evliliğe hazırlanıyor. İddialara göre Burcu Esmersoy, yeni sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Mayıs ayında düğün yapacak.

Hangi ünlü sunucu Mayıs'ta ikinci kez evleniyor?

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un ''Mayıs'ta düğün var" başlıklı yazısı şöyle:
"Size bomba bir haberim var! 2006'da evlendiği İtalyan Massimo Cusimano'nun ihanetine uğradığı için evlilik konusunda ağzı yanan ve bu yüzden yoğurdu fazlasıyla üfleyen Burcu Esmersoy'un ikinci kez evleneceğini öğrendim!"

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12 YIL SONRA NİKAH MASASINDA
"Şimdiye kadar iki kez evliliğin eşiğinden dönen, evlilikten her zaman uzak kalacağını söyleyen Burcu Esmersoy'u, 12 yıl sonra nikah masasına oturmaya ikna eden kişi, geçen yaz başından beri flört ettiği işadamı Berk Suyabatmaz."

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DÜĞÜN TARİHİ BELİRLENMİŞ
"Hayatımda hiç olmadığı kadar mutluyum diyen Burcu Esmersoy ile Berk Subayatmaz, düğün tarihlerini bile belirlemiş."

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"İLİŞKİLERİNİ RESMİLEŞTİRMEYE KARAR VERMİŞLER"
"Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre aşıklar, hayatlarını birleştirmek için Mayıs ayında karar kılmış. Düğünün yerini ve tam zamamını öğrenemedim ama yılbaşı arifesinde küçük bir dünya turuna çıkan ve şimdilerde Yeni Zellanda'da olan aşıklar, ilişkilerini resmileştirmeye kesin karar vermiş."

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BERK SUYABATMAZ İLK KEZ EVLENECEK
"Bu arada, şimdiye kadar sosyete ve sanat camiasından birçok güzelle aşk yaşayan Berk Suyabatmaz'ın ilk kez evleneceğini de belirteyim."

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BURCU ESMERSOY MAGAZİN TARİHE GEÇECEK
Yani, Burcu Esmersoy, ünlü çapkını nikah masasına oturtan güzel olarak da magazin tarihine geçecek...

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''HİÇ OLMADIĞI KADAR MUTLUYUM''
41 yaşındaki Burcu Esmersoy, Marie Claire Dergisi’ne verdiği röportajda samimi açıklamalar yapmıştı. İşte Burcu Esmersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

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20 YILDIR TEK BAŞINA AYAKTA
''Kendimde büyük değişiklikler hissediyorum. En büyük sıkıntım kadın olmayı becerememekti. Sektörde 20 yıldır tek başıma ayakta durmaya çalışıyorum."

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"YORULMUŞTUM AMA SIYRILDIM"
"Aile hayatımın getirdiği zorluklar da vardı. Bundan kaynaklı gerginlikler oldu. Yorulmuştum, ama sıyrıldım. Artık daha rahat ve mutlu bir kafa yapısındayım."

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"HİÇBİR ŞEYİ İÇİMDE TUTMUYORUM"
"Şimdi hiçbir şeyi içimde tutmuyorum. Her şeyi anında söylüyorum. Ama çevrem bu durumdan çok mutsuz."

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"YENİ İLİŞKİMDEN BAHSETMEK İSTEMİYORUM"
''Bazen insanın depresyona da ihtiyacı var. Uzmanlar bunun sağlıklı bir şey olduğunu söylüyor. Bir süredir dipte kalma halini hızlandırdım. Dibe vuruyorum, ağlıyorum. Gerekirse bağırıp tartışıyorum. Yoksa vakit kaybı. Aşk benim için karşındaki kişiyi kendinden daha fazla düşünüyor olma hali. Yeni ilişkimden pek bahsetmek istemiyorum ama hayatımda hiç olmadığı kadar mutluyum.''

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Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz

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