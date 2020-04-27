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Hanife Gürdal ve eşi, Kim Kardashian'a küfür yağdırdı! Kardashian yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

"Osmanlı Türkleri kadın ve çocukları öldürdü" sözleriyle gündeme gelen Kim Kardashian'a bir tepki de fenomen gelin adayı Hanife Gürdal ve eşinden geldi. Gürdal'ın eşinin kendisine tepki gösterdiği videoları gören Kardashian ise "Aptallar topluluğu" diyerek Gündal'ın eşini engelledi.

Hanife Gürdal ve eşi, Kim Kardashian'a küfür yağdırdı! Kardashian yanıt verdi

Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, sosyal medyada yaptığı '1915 olayları' paylaşımı nedeniyle Türk kullanıcıların tepkisini çekti. ‘Sözde Ermeni soykırımı’ paylaşımı sonrası ‘Kim Kardashian’, sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasına girdi.

Kısa sürede Türk milletinin tepkisini çeken Kardashian, bazı kişilere cevap vererek sosyal medya hesabından engellemeye başladı.

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'ALLAH TEKTİR, ORDUSU TÜRK'TÜR'

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, sosyal medya hesabından Kardashian'ın son paylaşımının altına "Allah tektir, Ordusu Türk'tür" yorumunu yaptı. Bunun yanı sıra Instagram hesabından hikaye kısmından video yayınlayarak sitem eden Ayvaz'a Kim Kardashian'dan tepki gecikmedi.

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"APTALLAR TOPLULUĞU"

Kendisine gelen binlerce tepki mesajına sessiz kalamayan Kardashian ise Ayvaz'a mesaj göndererek "I do not care. I know myself. Community of dummies" yani "Umurumda değil. Kendimi biliyorum aptallar topluluğu" dedi.

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Bununla da yetinmeyen Kardashian, Kemal Ayvaz'ı 7 milyonluk Instagram hesabından engelledi.

Kardashian'ın bu hareketi Hanife'yi çileden çıkardı! Hanife yaptığı paylaşımlarda Kardashian'a küfürler ederek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal, Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz, Kim Kardashian,

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