Harbiye'de MFÖ coşkusu

60’lı yıllardan bu yana müzik kariyerlerine hız kesmeden devam eden üçlü, konsere eskimeyen şarkısı ‘Ele Güne Karşı’ ile başladı ‘Mazeretim Var Asabiyim Ben’, ‘Ah Bu Ben’ ve ‘Sarı Laleler’ şarkılarıyla müzik ziyafetini devam ettirdi. Mazhar Alanson konsere gelenlerin dinlemeye değil söylemeye geldiklerinden, espirili bir dille bahsetti.

Gruba Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce dinleyicisi aralıksız eşlik etti. Konseri izlemeye gelenler arasında Hıncal Uluç, Ahmet San, Kubilay Aka, Miray Daner, Elçin Afacan, ve Olgun Toker de vardı.

Gruba, tüm şarkılarda şef Turhan Yükseler yönetiminde “Çok Sesli Renkler Korosu” eşlik etti. MFÖ ‘Olduramadım’, ‘Yaşın 19’ ve ‘Ali Desidero’ şarkılarıyla coşku içinde konseri bitirdi. Ancak dinleyicileri onları hemen bırakmayınca grup alkışlar ve ıslıklar eşliğinde bis için sahneye döndü. Ve konser önce ‘Buselik Makamı’ ile bir duygu seline dönüştü ardından ‘Sude’ ile final yaptı!



