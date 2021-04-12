Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hareketli neon ışıklarla dövmeleri bir sanat eserine dönüştüren isim sosyal medyada parladı

Hareketli neon ışıklarla dövmeleri bir sanat eserine dönüştüren isim sosyal medyada parladı

Seray Üstün Seray Üstün
12.04.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövme yaptırmak kimileri için büyük bir tutkudur. ‘Bir kere yaptırınca duramazsın’ denilen dövme sevdasına Rus sanatçı Maxim Sipakov bambaşka bir boyut kazandırarak sosyal medyada fenomen oldu. Sipakov’un yarattığı dövme trendi bir anda büyük bir popülerlik kazandı.

Hareketli neon ışıklarla dövmeleri bir sanat eserine dönüştüren isim sosyal medyada parladı

Teknolojinin gelişmesiyle beraber dövme sanatı da aslında bir parça dönüşüme uğradı. Yıllar içerisinde minimalist tasarımlar ve renkler eklendi. Son dönemde ultraviyole mürekkep kullanılarak yapılan dövmeler bir hayli talep görmeye başladı. Ancak Rus sanatçı Sipakov aslında bu tekniği uygulamıyor. Sipakov, dövme sanatçılarının videolarına dijital olarak hareketli neon ışıkları ekliyor ve çalışmaları olağanüstü görünüyor.

Sosyal medyada ilk konuşulmaya başlandığında Sipakov aslında futbolla ilgili videolara ışıklar ekliyordu. 19 yaşındaki sanatçı sonrasında ise bu tekniği dövmelerde uygulamaya karar verdi. Videolarındaki başarısıyla dikkatleri çeken Sipakov’un Instagram’da popülaritesi bir anda arttı.

dövme

Kanserli oğlunun ameliyat izini dövme olarak yaptıran babanın hikayesi duygulandırdıKanserli oğlunun ameliyat izini dövme olarak yaptıran babanın hikayesi duygulandırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu 43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu
Hayatta kalmak için arkadaşlarının etlerini yedilerHayatta kalmak için arkadaşlarının etlerini yediler
Rüyada diş sallanması ne demek, ne anlama gelir?Rüyada diş sallanması ne demek, ne anlama gelir?
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihe geçen bir hikayeye imza attı

Tarihe geçen bir hikayeye imza attı

Kan grubunuz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

Kan grubunuz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

Hayatta kalmak için arkadaşlarının etlerini yediler

Hayatta kalmak için arkadaşlarının etlerini yediler

Osmanlı Devleti’ndeki Ramazan nasıl geçiyordu?

Osmanlı Devleti’ndeki Ramazan nasıl geçiyordu?

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

392 gün boyunca yemek yemedi! Verdiği kilolarla rekor kırdı

392 gün boyunca yemek yemedi! Verdiği kilolarla rekor kırdı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

Bu kasabada bir tek şey eksik

Bu kasabada bir tek şey eksik

Hayatı boyunca Çinli taklidi yaptı! Nedeni ise şaşırttı

Hayatı boyunca Çinli taklidi yaptı! Nedeni ise şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.