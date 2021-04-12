Hareketli neon ışıklarla dövmeleri bir sanat eserine dönüştüren isim sosyal medyada parladı

Teknolojinin gelişmesiyle beraber dövme sanatı da aslında bir parça dönüşüme uğradı. Yıllar içerisinde minimalist tasarımlar ve renkler eklendi. Son dönemde ultraviyole mürekkep kullanılarak yapılan dövmeler bir hayli talep görmeye başladı. Ancak Rus sanatçı Sipakov aslında bu tekniği uygulamıyor. Sipakov, dövme sanatçılarının videolarına dijital olarak hareketli neon ışıkları ekliyor ve çalışmaları olağanüstü görünüyor.

Sosyal medyada ilk konuşulmaya başlandığında Sipakov aslında futbolla ilgili videolara ışıklar ekliyordu. 19 yaşındaki sanatçı sonrasında ise bu tekniği dövmelerde uygulamaya karar verdi. Videolarındaki başarısıyla dikkatleri çeken Sipakov’un Instagram’da popülaritesi bir anda arttı.



