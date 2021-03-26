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Harp Okulları'nda irtica iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

26.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Harp Okulları ile irtica iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut." denildi.

Harp Okulları'nda irtica iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

Harp Okulları ile Astsubay meslek yüksek okullarına öğrenci alımına ilişkin yapılan yönetmelik değişikliğiyle koşullarda "irticai faaliyete karışmamış olmak" şartının kaldırılmasının ardından başlayan tartışmalara yanıt veren Bakanlık şu açıklamada bulundu:

"Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Harp Okulları Yönetmeliğinin 'Giriş Koşulları' başlığını taşıyan 44’üncü maddesinde yer alan subjektif değerlendirmelere tabi olan ve TCK’da suç olarak düzenlenmemiş olan muğlak "Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması" şartı kaldırılarak yerine daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun, daha somut suçta ve cezada kanunilik ilkesini gözetir şekilde yeni bir düzenleme yapılmıştır.

MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR

Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinin "Giriş Koşulları” başlığını taşıyan 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde “Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak" Hükmü eklenerek yeni bir düzenleme yapılmıştır.

GÜNCEL MEVZUATA UYGUN HALE GETİRİLDİ

Yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenleme yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan düzenlemeye istinaden daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut bir düzenleme olmakla birlikte basına ve sosyal medyaya yansımış olan Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğine ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."

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