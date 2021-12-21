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‘Harry Potter: Hogwarts’a Dönüş’ filminden yeni fragman geldi! Tanıtımdaki detaylar dikkat çekti

21.12.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en sevilen fantastik film serilerinden biri olarak kabul edilen Harry Potter’ın oyuncuları 20. yıla özel olarak yeniden bir araya geliyor. Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson’un yeniden bir araya geleceğe özel bölüm Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts 1 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Sevilen film serisinin ilk yapımı Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın vizyona girişinin üzerinden 20 yıl geçti. Başrollerinde Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson’ın yer aldığı film milyonlarca sevenini 20. yıla özel bir araya gelmeleriyle yeniden ekranlara kilitleyecek. Yayınlanan fragmanlarıyla daha da heyecanlandıran Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel bölümü için yeni bir fragman daha yayınlandı. 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max’te yayınlanacak olan özel bölümde oyuncuların yıllar içindeki değişimleri sevenlerini duygulandırmayı başardı.

“YENİ İÇERİKLER ÜRETMEK İSTİYORUZ”

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Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Harry Potter’a dair yeni içerikler üretmek istediklerini dile getiren Warner Bros. CEO’su Ann Sarnoff, şu anda J. K. Rowling ve ekibiyle iletişim halinde olduklarını dile getirdi. Sarnoff, “Daha fazla orijinal Harry Potter serileri geliştirmeyi çok isteriz. Bunun için J.K. Rowling ve ekibiyle düzenli olarak konuşuyoruz. Her ne yaparsak yapalım kurallara, Büyücülük Dünyası’nın değerlerine ve Harry’nin kim olduğuna sadık kalarak ilerlemeliyiz" dedi.

SNAP KARAKTERİNE FRAGMANDA YER VERİLMEDİ

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‘Harry Potter: Hogwarts’a Dönüş’ filminin özel bölümüne ilişkin fragmdan 14 Ocak 2016 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybeden Alan Rickman’ın canlandırdığı Profesör Severus Snape karakterine yer verilmemesi dikkatleri çekti.

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