Harry Potter’ın yıldız ismi Daniel Radcliffe rotasını yönetmenliğe çevirdi

Henüz 11 yaşındayken setlere adım atan Daniel Radcliffe, başrollerini sandra Bullock ve Channing Tatum’un paylaştığı aksiyon komedi türündeki Kayıp Şehir filminde başarılı bir performans sergilemişti. Kayıp Şehir filminin başarısının ardından ünlü oyuncu müzisyen ve komedyen "Weird Al" Yankovic'i canlandırdığı biyografi filmi "Weird: The Al Yankovic Story" adlı biyografi filminin çekimleri için kolları sıvadı.

“BİRKAÇ YIL İÇİNDE ÇEKMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Beyazperde haber sitesinde yer alan habere göre, "Kermode and Mayo’s Film Review" adlı podcaste katılan Radcliffe, bir film yazıp yönetme tutkusunu paylaştı ve bir film senaryosu yazmayı çoktan bitirdiğini açıkladı. Oyuncu, rol aldığı Harry Potter serisi ve "Kayıp Şehir" gibi bazı büyük bütçeli projelerin aksine senaryosunu "daha küçük ölçekli" olarak nitelendirdi. Ayrıca, film setlerinde yönetmenler altında çalışarak geçirdiği zamanın "bir seti yönetebileceği" anlamına geldiğine olan inancını paylaştı. Aktör ayrıca projesinin zaman çizelgesine de değindi ve "önümüzdeki birkaç yıl" içinde yönetmen koltuğuna oturmayı umduğunu dile getirdi.



