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Harry Potter’ın yönetmeni konuştu! Snape rolü için Alan Rickman’ı zorla ikna ettiğini kabul etti

22.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter serisinin vizyona girişinin 20. yılına özel açıklamalar yapan kült yapımın yönetmeni Chris Colombus, Snape rolü için 2016 yılında hayata veda eden ünlü Alan Rickman’ı zor ikna ettiklerini itiraf etti. Colombus, Rickman'ın kötü bir adam olarak anılmak istemediği için rolü zorla kabul ettiğini ifade etti.

Harry Potter’ın yönetmeni konuştu! Snape rolü için Alan Rickman’ı zorla ikna ettiğini kabul etti

Harry Potter’ın yönetmeni Chris Colombus tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan film serisinin oluşum aşaması hakkında bilgi verdi. İlk filmin yapımıyla ilgili sahne arkasındaki hikâyeleri anlatan Colombus, Alan Rickman’ın Severus Snape rolüne ikna etme sürecini anlattı.

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“GÖRÜŞME TURLARI YAPTIK”

Harry Potter’ın yönetmeni serinin en çok konuşulan kahramanlarından biri olan Severus Snape için Alan Rickman isminde yoğunlaştıklarını belirtti. Ancak usta oyuncunun Hogwarts’ın zalim iksir ustası Severus Snape rolünü üstelenmesi konusunda endişeli olduğundan söz eden Colombus, “Kötü adamı oynamak istemiyordu. Bu nedenle ben ve yapımcı bir süre İngiliz oyuncuyu ikna etmek için görüşme turları yaptık. Tıpkı Richard Harris ve Maggie Smith gibi Alan Rickman’ı ikna etmemiz gerekti” dedi.

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Alan Rickman
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