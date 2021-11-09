Harry Potter’ın devam filmi için yeşil ışık yaktı! “Bu benim küçük bir fantezim”

Yapımcı ve yönetmen Chris Columbus, Harry Potter'ın devam filminde bambaşka bir oyuncu kadrosu ve hikâyeye dikkat çekti. Dünyanın her noktasından milyonlarca hayranı bulunan Harry Potter serisini özleyenler için Columbus kendi hayalini anlattı.

“ÇOK İSTEKLİYİM”

Columbus, serinin tamamından seneler sonra yazılan Lanetli Çocuk’un beyazperdeye uyarlanmasında son derece istekli olduğunu anlattı. Columbus, "Lanetli Çocuk’u yönetmeyi çok isterim. Harika bir oyun ve çocuklar aslında bu rolleri oynamak için doğru yaştalar. Bu benim küçük bir fantezim" dedi.



