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Harry Potter’ın devam filmi için yeşil ışık yaktı! “Bu benim küçük bir fantezim”

09.11.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter'ın ilk iki filminde yönetmen koltuğunda oturduktan sonra serinin devamında yapımclık görevini üstlenen Chris Columbus yıllar sonra yeniden Harry Potter için yeşil ışık yaktı. Serinin tiyatroya uyarlanan hikayesi Lanetli Çocuk'u beyazperdeye aktarmak istediğini açıkladı.

Harry Potter’ın devam filmi için yeşil ışık yaktı! “Bu benim küçük bir fantezim”

Yapımcı ve yönetmen Chris Columbus, Harry Potter'ın devam filminde bambaşka bir oyuncu kadrosu ve hikâyeye dikkat çekti. Dünyanın her noktasından milyonlarca hayranı bulunan Harry Potter serisini özleyenler için Columbus kendi hayalini anlattı.

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“ÇOK İSTEKLİYİM”

Columbus, serinin tamamından seneler sonra yazılan Lanetli Çocuk’un beyazperdeye uyarlanmasında son derece istekli olduğunu anlattı. Columbus, "Lanetli Çocuk’u yönetmeyi çok isterim. Harika bir oyun ve çocuklar aslında bu rolleri oynamak için doğru yaştalar. Bu benim küçük bir fantezim" dedi.

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