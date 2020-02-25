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Harvey Weinstein cinsel taciz ve tecavüzden suçlu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine yargılandığı davada suçlu bulundu. Harvey Weinstein kararın ardından gözaltına alındı.

Harvey Weinstein cinsel taciz ve tecavüzden suçlu bulundu

New York'ta, Harvey Weinstein hakkında tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla açılan davada jüri kararını açıkladı. Weinstein, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulundu.
Birinci derecede tecavüz ve şiddet içeren cinsel saldırı iddialarından suçsuz bulunan Weinstein, jürinin kararını açıklamasının hemen ardından gözaltına alındı.

CEZA DURUŞMASI 11 MART'TA

5 milyon dolar kefalet karşılığında New York'ta tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu. Hakimin, Weinstein'ın ne kadar ceza alacağına karar vereceği ceza duruşması 11 Mart'ta yapılacak.

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LOS ANGELES'TAKİ DAVA DEVAM EDİYOR

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Öte yandan Los Angeles'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor.

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada #meetoo (ben de) etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve #meetoo hareketini başlatmıştı.

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