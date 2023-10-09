Hasan Can Kaya'dan konuğuna şoke eden cinsellik sorusu!

Exxen'in en çok izlenen programlarından Konuşanlar yeni sezonda da oldukça eğlenceli anlar yaşatıyor. Hasan Can Kaya'nın sunduğu programın son bölümüne katılan genç kadın merak ettiği bir konuyu herkesin içinde açıkladı.

Konuk kadın Hasan Can Kaya'ya "Şişmanların seks hayatını çok merak ediyorum" deyince komedyen hemen harekete geçti ve "Bir dakika hemen bilirkişiye mikronu verelim" diyerek başka bir konuğa döndü.

120 kilo olduğunu söyleyen genç adamı Hasan Can Kaya "Şişmanlar nasıl seks yapıyor, anlatır mısın?" deyince herkes kahkaha attı.

Genç kadın ise "Merak ediyorum" sadece derken genç adam "Memlekete almazlar Mardinliyim ben" dedi. Hasan Can Kaya ise ısrarcı olarak "Seks yaşamın yok onun için anlatamıyorsun" yorumunda bulundu.



