Hasan Can Kaya konuğunun dekoltesini görünce dayanamadı! 'Sen Türkan Şoray mısın?'

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 118. bölüm tanıtımı yine sosyal medyada gündem oldu. Hasan Can Kaya programa gelen bir konuğunun derin göğüs dekoltesini görünce dayanamadı.

Hasan Can'ın kadın konuğuna 'Esra seni ve silikonlarını alabiliriz' sözleri stüdyodaki herkesi güldürdü. Konuk ise 'Hadi tabularımı yıkıp çıkayım ben' diye yanıt verdi.

Hasan Can ise; 'Tabularını yıkıp çıkacaksın. Bu ne tabusu sen Türkan Şoray mısın? Nasıl yıkarsın tabularını. Bu ülke ne ile ayakta duruyor zannediyorsun? Senin tabuların yahu.' diyerek esprili bir karşılık verdi.

Tüm salonda kahkaha tufanı yaşandığı anlarda Esra Hanım; 'Bende olan hikayelerin çoğu bilindik insanlar. Ünlülerle iş yapıyorum ya. Acarkentte spaydı. Hatırlar mısın?' diye cevap verince Hasan Can 'Esra'ya kocaman bir alkış' diyerek konuğunun ismini tahtaya yazdı.