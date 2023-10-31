MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya konuğunun dekoltesini görünce dayanamadı! 'Sen Türkan Şoray mısın?'

Hasan Can Kaya konuğunun dekoltesini görünce dayanamadı! 'Sen Türkan Şoray mısın?'

31.10.2023 12:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının 118. yeni bölüm tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Hasan Can programa gelen bir konuğunun derin göğüs dekoltesini görünce dayanamadı. Ünlü komedyenin sözleri stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Hasan Can Kaya konuğunun dekoltesini görünce dayanamadı! 'Sen Türkan Şoray mısın?'

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 118. bölüm tanıtımı yine sosyal medyada gündem oldu. Hasan Can Kaya programa gelen bir konuğunun derin göğüs dekoltesini görünce dayanamadı.

hasan can 1

Hasan Can'ın kadın konuğuna 'Esra seni ve silikonlarını alabiliriz' sözleri stüdyodaki herkesi güldürdü. Konuk ise 'Hadi tabularımı yıkıp çıkayım ben' diye yanıt verdi.

KONUK 2

Hasan Can ise; 'Tabularını yıkıp çıkacaksın. Bu ne tabusu sen Türkan Şoray mısın? Nasıl yıkarsın tabularını. Bu ülke ne ile ayakta duruyor zannediyorsun? Senin tabuların yahu.' diyerek esprili bir karşılık verdi.

hasan can 3

Tüm salonda kahkaha tufanı yaşandığı anlarda Esra Hanım; 'Bende olan hikayelerin çoğu bilindik insanlar. Ünlülerle iş yapıyorum ya. Acarkentte spaydı. Hatırlar mısın?' diye cevap verince Hasan Can 'Esra'ya kocaman bir alkış' diyerek konuğunun ismini tahtaya yazdı.

kınuk

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Değişimiyle gündem oldu! Son pozlarına yorum yağdı Değişimiyle gündem oldu! Son pozlarına yorum yağdı
40 yaş küçük genç aşkıyla ayrıldı! Bakın ne dedi40 yaş küçük genç aşkıyla ayrıldı! Bakın ne dedi
Adını Feriha Koydum'un yıldızı şaşırttı! Son hali...Adını Feriha Koydum'un yıldızı şaşırttı! Son hali...
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar hasan can

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.