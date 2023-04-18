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  4. Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seyircinin Çukur dizisi anısı damga vurdu: Kafa atınca burnum kaydı

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seyircinin Çukur dizisi anısı damga vurdu: Kafa atınca burnum kaydı

18.04.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan programı Konuşanlar'da ilginç olayların ardı arkası kesilmiyor. Her bölümü ayrı bir olay olan eğlence programı Konuşanlar'ın 103. bölümüne ise oyunculuk yapmak isteyen bir seyircinin Çukur'daki bir sahneyi canlandırırken yaşadığı olay damga vurdu. Çukur'dan bir aksiyon sahnesi çekmeye çalışan seyirci, arkadaşının attığı gerçek kafa nedeniyle burnunun kaydığını ve 30 bin TL'lik ameliyat maliyeti nedeniyle yaptıramadığını söyledi.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seyircinin Çukur dizisi anısı damga vurdu: Kafa atınca burnum kaydı

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında yine ilginç anlar yaşandı. Oyunculukla ilgili bir anısını anlatan genç bir seyirci, burnunun yamulmasına neden olan anısıyla herkesi gülmekten kırdı geçirdi.

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"30 BİN LİRA OLUNCA BABAM YAPTIRMADI"

Oyuncu ajansının istediği videoyu çekmek için arkadaşlarıyla bir Çukur sahnesini canlandırmaya çalışan seyirci yaşadıklarını şöyle anlattı:

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"Ben bir ara oyunculukla ilgileniyordum. Ajans bana oyunculuğunu gösteren bir video çekmemi istedi. Çukur'dan bir aksiyon sahne çekeyim dedim. Arkadaşlardan da yardım istedim. Gaza gelmek için Gazapizm müziği de açtım. Arkadaşa 'Ben sana yumruk atacağım, sen tutacaksın sonra sen kafa atacaksın orada keseceğiz' dedim.

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Bu bana gaza gelip bir kafa attı ben yerdeydim. Bir kalktım burnum baya kaymış. Estetik fiyatı 8 bin lira falandı. Doktor bunun 1 yıl kaynaması gerektiğini söyledi. 1 yıl geçti fiyat oldu 30 bin babam da yaptırmadı. Ben böyle kaldım"

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar Oyuncu

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