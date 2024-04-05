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  4. Hasan Can Kaya Pınar Sabancı'ya konuk oldu! Sinan Oğan ve Özgür Demirtaş göndermeleri sosyal medyayı salladı! 'Belli ki çok arsız...'

Hasan Can Kaya Pınar Sabancı'ya konuk oldu! Sinan Oğan ve Özgür Demirtaş göndermeleri sosyal medyayı salladı! 'Belli ki çok arsız...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 14:37
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Pınar Sabancı'nın YouTube'da yayınlanan 'Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programının son konuğu Konuşanlar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü komedyen Hasan Can Kaya oldu. Programdaki açıklamalarıyla sosyal medyayı sallayan Hasan Can Sinan Oğan ve Özgür Demirtaş göndermeleriyle herkesi şaşırttı. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hasan Can Kaya Pınar Sabancı'ya konuk oldu! Sinan Oğan ve Özgür Demirtaş göndermeleri sosyal medyayı salladı! 'Belli ki çok arsız...'

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de sunduğu Konuşanlar programı ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Her açıklaması ve her hareketi gündem olan ünlü komedyen şimdi de
Pınar Sabancı'nın YouTube'da yayınlanan 'Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programındaki açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

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'SİNAN OĞAN'I ÖRNEK ALIYORUM'

Pınar Sabancı ile lüks bir mekanda karşılan Hasan Can Kaya bu anısından bahsederken 'Benim hayattaki duruşum güçlünün yanında mazlumun karşısında. Böyle bir duruşum var. Sinan Oğan'ı örnek alıyorum bu konuda.' dedi.

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Hasan Can'ın bu göndermeli sözleri izleyenleri kahkahaya boğdu. Hasan Can sözlerine 'Beraber yanalım mı?' diye devam etti.

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Daha sonra ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir anısını anlatan Hasan Can Kaya; ''Özgür Demirtaş'ı gördüm bence Özgür Demirtaş memleket meselerini o kadar kafaya takmıyor. Neden diyecek olursanız adam o kadar genç gösteriyor ki belli ki çok arsız' dedi.

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'BU ADAM TÜRKİYE EKONOMİSİNİ...'

Kahkaha tufanı ve alkışların koptuğu o esnada Hasan Can sözlerine şöyle devam etti: ''Özgür Demirtaş abi cildi bebeksi, bir buçuk saat ne kadar sağlıklı yaşadığından bahsetti. Evde ekonomiyi kimin yönettiğini sordum. 'Eşim' dedi. Bu adam Türkiye ekonomisini yönetmek istiyor. Belli ki onu da eşine soracaksın yani''

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Ünlü komedyen o esnada kendisi izlemeye gelenler arasında olan Özgür Demirtaş'a sevgilerini iletmeyi ihmal etmedi. Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sinan Oğan Özgür Demirtaş hasan can Pınar Acun Ilıcalı
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