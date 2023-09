Hasan Can Kaya'ya katılan "Bedduası tutan adam" olay oldu! Anlattıklarını duyanlar inanamadı

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başlayan Konuşanlar’ın 112. bölüm tanıtımı yoğun ilgi gördü.

Programa katılan bir konuk "Benim beddudam tutuyor" deyince Hasan Can Kaya "Şunu mu iddia ediyorsun yani. Ben bir şeyi gerçekten inanarak söylersem başına o gelir" dedi. Konuk "Aynen öyle deyince" söylediklerine inanmayan Hasan Can "Aşırı bilimsel geliyor kulağa. Sen nasıl keriz silkelersin var ya of" yanıtını verdi.

Konuşanlar'ın ilerleyen saatlerinde Hasan Can "Sen ne yaptın bu arada birine beddua ettin mi? Bana beddua etmeyeceksen böyle eleştiriler yapabilirim dimi" dedi. Konuk "Yok edebilirsin, rahat ol" yanıtını verdi.

O sırada başka bir konuk "Bize etmez inşallah. Ben içimden geleni söyledim yani" deyince Hasan Can "Korkuyor herkes senden" sözleriyle tüm salonu kahkaya boğdu.

Tüm bunların üzerine bedduasının tuttuğunu söyleyen konuk "Benim hakkımı yemiyorsan maddi manevi, herhangi bir sıkıntı yok" dedi. O sırada başka bir konuk lafa girince Hasan Can "Adamın lafını bölme, özür dile hemen" sözleriyle uyarı yaptı.