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Hasan Can Kaya'ya katılan "Bedduası tutan adam" olay oldu! Anlattıklarını duyanlar inanamadı

13.09.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın sevilen programı Konuşanlar her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezon bölümleri ile yeniden ekrana gelmeye başlayan Konuşanlar'a “Benim bedduam tutuyor” diyen konuk damga vurdu. Anlattıklarına inanamayan Hasan Can Kaya şaşkınlığını gizleyemedi.

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başlayan Konuşanlar’ın 112. bölüm tanıtımı yoğun ilgi gördü.

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Programa katılan bir konuk "Benim beddudam tutuyor" deyince Hasan Can Kaya "Şunu mu iddia ediyorsun yani. Ben bir şeyi gerçekten inanarak söylersem başına o gelir" dedi. Konuk "Aynen öyle deyince" söylediklerine inanmayan Hasan Can "Aşırı bilimsel geliyor kulağa. Sen nasıl keriz silkelersin var ya of" yanıtını verdi.

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Konuşanlar'ın ilerleyen saatlerinde Hasan Can "Sen ne yaptın bu arada birine beddua ettin mi? Bana beddua etmeyeceksen böyle eleştiriler yapabilirim dimi" dedi. Konuk "Yok edebilirsin, rahat ol" yanıtını verdi.

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O sırada başka bir konuk "Bize etmez inşallah. Ben içimden geleni söyledim yani" deyince Hasan Can "Korkuyor herkes senden" sözleriyle tüm salonu kahkaya boğdu.

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Tüm bunların üzerine bedduasının tuttuğunu söyleyen konuk "Benim hakkımı yemiyorsan maddi manevi, herhangi bir sıkıntı yok" dedi. O sırada başka bir konuk lafa girince Hasan Can "Adamın lafını bölme, özür dile hemen" sözleriyle uyarı yaptı.

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