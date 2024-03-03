Hasan Can Kaya yurt dışında İngilizce şov için özel ders alıyor

Exxen'deki programı Konuşanlar ile büyük ilgi gören Hasan Can Kaya hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun tempoda çalışıyor.

Şovlarıyla hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki gurbetçilerden ilgi gören komedyen, yaklaşık iki aydır birebir İngilizce dersi alıyor. Milliyet'in haberine göre; Kaya, dili öğrendikten sonra yurt dışındaki stand-up gösterilerini yabancı dilde yapmayı hedefliyor.

Ilıcalı, YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya hakkında şu sözleri söylemişti:

"Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi."







