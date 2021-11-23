Hasan Fehmi Güneş kimdir? Hasan Fehmi Güneş kaç yaşında ve neden öldü?

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada Fehmi Güneş hakkında şu sözleri sarf etti, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Peki Fehmi Güneş kimdir? Fehmi Güneş kaç yaşında ve neden öldü? İşte detayalar...

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KİMDİR?

1934 Karapürçek doğumlu Fehmi Güneş 23 Kasım 2021 Salı günü 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güneş Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980), XVIII. ve XXII. dönem İstanbul Milletvekiliği ile İçişleri Bakanlığı yaptı.

5 Ekim 1979'da oyuncu Aynur Aydan ile aralarında geçen aşk skandalı sonucunda hükûmetten istifa etti. Eşi Yurdaşen Güneş'i 2008'de kaybeden Hasan Fehmi Güneş iki çocuk babasıydı.



