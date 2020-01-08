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  4. Hasan Mezarcı Mesih dizisini paylaşıp bakın ne dedi!

Hasan Mezarcı Mesih dizisini paylaşıp bakın ne dedi!

DİZİ HABERLERİ  | 08.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Netflix'te yayınlanan Messiah (Mesih) dizisiyle ilgili Hasan Mezarcı'nın yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu. Hasan Mezarcı paylaşımında "Gerçek Mesih'i izlemek isteyen beni izlemeye devam etsin" dedi.

Hasan Mezarcı Mesih dizisini paylaşıp bakın ne dedi!

Netflix platformundaki "Mesih dizisi", geçen günlerde tartışılmaya başlanmıştı. 1 Ocak'ta başlayan "Mesih" dizisi, "Hz. İsa bugün yeryüzüne inse ne olur" sorusunun peşinden gidiyor.

2000'li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı ise, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımla tepki topladı.

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Hasan Mezarcı, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılbaşı mesajımda 2020'nin Mesih yılı olmasını temenni etmiştim. 2020'nin Messiah dizisiyle başlaması ve bu vesileyle Mesih'in gündeme gelmesi güzel bir tevâfuk. Bunun bir kurgu olduğunu unutmadan izlemenizi tavsiye ederim! Gerçek Mesih'i izlemek isteyen beni izlemeye devam etsin!" diye belirtti.

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