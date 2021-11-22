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Hastalığı nedeniyle sürekli halüsinasyon gören adamın anlattıkları sosyal medyada gündem yarattı

22.11.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki Nathan Foy, beyninin görüş alanındaki boşlukları doldurmasının bir sonucu olarak son birkaç yılını halüsinasyonlar görerek geçirmeye başladı. Halüsinasyonlar sırasında bazen korkunç bazen de komik olaylar yaşadığını ifade eden Foy’un anlattıkları sosyal medyada popüler oldu.

Hastalığı nedeniyle sürekli halüsinasyon gören adamın anlattıkları sosyal medyada gündem yarattı

41 yaşındaki Nathan Foy, doğuştan glokom (göz tansiyonu yüksekliği) ile hayata başladı. Hastalığı uzun yıllar boyunca kendisine sınırlı görüş sağladı. Ancak işler üç yıl öncesinde değişti ve dramatik bir hal aldı. Görüş yeteneği iyice azalan Foy, boşlukları doldurması için beyninin yarattığı halüsinasyonlarla mücadele ediyor. Başlarda durumun ilginç hatta korkunç olduğunu ifade eden Foy, zamanla bu yaşanılanların komik olduğunu düşünmeye başladığını belirtti.

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“AZRAİL ZANNETTİM”

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Bilinçaltının etkisiyle oldukça korkunç görüntülerin gözünde canlandığını ifade eden Foy, “Bakması nahoş olan bazı üzücü durumlarla karşılaştım. Bunlar hafızanızdan ya da başka bir yerden geliyor. Belki bir korku filmi bile olabilir. Ancak beyniniz bu boşluğu dolduruyor” dedi.

Foy, "Azrail'i birkaç kez gördüm, onu ilk gördüğümde bu ciddi halüsinasyonların en yeni zamanlarıydı. Neredeyse Cadılar Bayramı’ydı ve bu beni gerçekten şok etti. Arabanın arka koltuğundan bir şeyler alıyordum ve arabadan kapının olduğu yere geri dönerken sanki kapı gözden kaybolmuştu ve onun olduğu yerde büyük bir Azrail bekliyordu. Genellikle ilk defa yeni bir şey gördüğümde biraz nefesim kesiliyor” diye konuştu.

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BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENDİ

Azrail’in belirdiği halüsinasyonun sonrasındaki en büyük korkusu ise Vikingler’in ev shaipliği yaptığı bir kesitti. Elinde baltası bulunan ve onu almak için harekete geçtiklerini hissettiği bir grup Viking’i gördüğünde Foy, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Azrail ve Vikingler ile ilgi gördüğü halüsinasyonların gerçekçilik bilincini yok ettiğini ifade eden Foy, tedavi gördü. Foy, Charles Bonnet sendromu olarak bilinen ve göz ile beyin arasında bir kopukluk olan halüsinasyonlarıyla nasıl başa çıkacağını öğrendi.

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sosyal medya göz tansiyonu
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