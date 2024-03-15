Hastalığı nedeniyle yürüyemez hale gelmişti! Jenna Jameson'un değişimi herkesi şaşkına çevirdi... "Eski günlerden de güzel"

49 yaşındaki Jenna Jameson'a ilk olarak 2022'de Guillain-Barre Sendromu teşhisi konuldu ve hastalığı ilerleyen genç kadın yürüyemez hale geldi. Hastalığının tedavi sürecini sosyal medyadan hayranlarıyla paylaşan Jameson, Instagram'da hayranlarına hastalığının zirvesindeki haliyle karşılaştırıldığında şimdi nasıl göründüğünü gösterdi.

Hayranlarına yaşadığı zorlu süreçten bahseden Jameson, "İşte bir hatırlatma. Nimetlerinizi sayın ve şükredin. Bir yıl önce yürüme yeteneğimi kaybettim ve bittiğimi düşündüm. Geri dönmek için savaştım ve sürekli olarak daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Bugün bu yeni ayda nezaket gösteriyorum. Sevgi. Mutluluk. Bana katılın." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Jameson'un değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu inanılmaz. İnanılmaz derecede güçlüsün" yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bebeğim harika gidiyorsun" yorumunu yaptı.