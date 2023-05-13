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Hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor! Canan Karatay haklı çıktı, meğer şifa deposuymuş!

13.05.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır zararlı olarak ifade edildiği için tüketmekten kaçındığımız bir gıda ürününün daha mucizevi etkileri ortaya çıktı. Prof. Dr. Canan Karatay'ın daha önce birçok kez faydalarını açıkladığı o besin meğer hastalıklara yakalanma riskini en aza indirgiyormuş.

Hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor! Canan Karatay haklı çıktı, meğer şifa deposuymuş!

Canan Karatay'ın konuk olduğu canlı yayınlarda birçok kez faydalarına dikkat çektiği tereyağının mucizevi etkileri saymakla bitmiyor. Beynin yağlarla çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay hakiki köy tereyağını tüketmeyi tavsiye etmişti. Kolesterol ve yağlanma nedeniyle fazla tüketmekten kaçınılan tereyağı meğer şifa deposuymuş.

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CANAN KARATAY BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKTI

ABD merkezli bir araştırma 15 ülkede yapıldı. Analize göre tereyağı kalp ve damar hastalıkları ile felce yol açmıyor. Öte yandan günde 1 yemek kaşığı tereyağı, Tip 2 diyabet riskini de azaltıyor.

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Canan Karatay'ın her fırsatta dile getirdiği tereyağının doğru miktarda ve şartlarda tüketilirse çoğu hastalığa yakalanma riskini azalttığı ortaya çıktı.

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"TERAYAĞLI ÇAY" İÇİN DEMİŞTİ

Bu durum, konuk olduğu bir programda "Bana 'Çayı şeker koymadan nasıl içelim?' diye soruyorlar. Ben de 'Tereyağı koyun' diyorum." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Canan Karatay'ı akıllara getirdi.

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"Tam yağlı süt ve tereyağı sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır" diyen Karatay'ın tavsiyesi de böylelikle tescillenmiş oldu.

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HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Tereyağının, bazı balık türleri, algler ve mantarların c15:0 düzeylerini artırmaya yardımcı olduğu belirtildi. Doğru ve dozunda terayağı türketmenin hastalıklara yakalanma riskini azalttığı tespit edildi.

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Öte yandan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Brigitte Zeitlin, yağlı besinlerin sağlıklı beslenmede rolünün büyük olduğunu ve bunun şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Doymuş yağ tüketmekten sakınmanın yanlış olduğunu belirten Zeitlin, önemli olanın yağın kaynağında olduğunu vurguladı.

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DİYABET RİSKİNİ DE AZALTIYOR

ABD, Avustralya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu toplam 15 Avrupa ülkesinde, 44 ile 71 yaşları arasında 636 bin kişi üzerinde yapılan 9 çalışmanın analizine göre terayağı tüketiminde ideal ölçünün 1 yemek kaşığı olduğu ifade edildi.

Tereyağının diyabet riskini de azalttığı saptandı.

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Anahtar Kelimeler:
tereyağı Canan Karatay

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