HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hastalıklardan koruyor diye herkes ona yöneldi: Ağızdan giren mikrobu kırıyor

Hastalıklardan koruyor diye herkes ona yöneldi: Ağızdan giren mikrobu kırıyor

19.11.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çeşitli hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, son dönemde popüler olan ve faydaları saymakla bitmeyen 'mercanköşk' isimli bitkiye yöneldi. . Bronşit, soğuk algınlığı ve grip belirtileri gibi solunum problemlerini hafiflettiği düşünülen bitkinin 50 gramı 10 TL'den satılıyor. Aktar işiyle uğraşan Koray Özkılıç, ''Ağızda gargara yapılabilir ve günlük ağızdan giren mikrobu kırar. Mercanköşk özellikle son dönemlerde yıldızı parlayan bir ürün'' dedi.

Hastalıklardan koruyor diye herkes ona yöneldi: Ağızdan giren mikrobu kırıyor

Bilimsel adı Origanum majorana olan mercanköşk, bitki çayı olarak kullanılmasının yanı sıra balık, et yemeklerinde baharat olarak da kullanılıyor. Türkiye ve Orta Doğu kökenli olan mercanköşk, oldukça şifalı olmasıyla biliniyor. Bronşit, soğuk algınlığı ve grip belirtileri gibi solunum problemlerini hafiflettiği düşünüldüğü için Eskişehir’de bazı vatandaşlar, mercanköşküne olan ilgiyi arttırdı. 50 gramı 10 TL’den satılan mercanköşk fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Screenshot_12

Bilenler şifası için bu çilek için sıraya giriyor: Ölümden başka her şeye faydalıBilenler şifası için bu çilek için sıraya giriyor: Ölümden başka her şeye faydalı

''MERCANKÖŞK SON DÖNEMLERDE YILDIZI PARLAYAN BİR ÜRÜN''

Eskişehir’de aktar işiyle uğraşan Koray Özkılıç, mercanköşkün faydalarından bahsetti. Son dönemde taleplerin iyi olduğunu söyleyen Özkılıç, “Mercanköşk, en kuvvetli antioksidan özelliğine sahiptir. Ciğerleri temizleyen ve vücuttaki mikrobu kıran yegâne bir bitkidir. Çay gibi demlenip içilebilir. Mercanköşkünü düzenli olarak iki günde bir çay bardağı kadar içilmesi gerekir. Ağızda gargara yapılabilir ve günlük ağızdan giren mikrobu kırar. Mercanköşk özellikle son dönemlerde yıldızı parlayan bir üründür. Yurt dışında tüketimi yaygın olan mercanköşkü bizde daha yeni popüler olmaya başladı. Biz müşterilerimize öneriyoruz ve herkes çok memnun kalıyor. Fiyat konusuna gelecek olursak, 50 gramını 10 TL’den satıyoruz. Her gün en az bir müşterimiz mercanköşkünü alıyor” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Ayıyla güreşti! "Kaldırıp atınca..."Ayıyla güreşti! "Kaldırıp atınca..."
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir

Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.