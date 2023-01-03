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Hastanede tepki çeken başörtüsü olayı! Doktoru ameliyata almayan profesör açığa alındı

03.01.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. S.T., intörn doktor S.S.’yi başörtüsü nedeniyle ameliyata almadı. Olayla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında Prof. Dr. S.T. açığa alındı.

Hastanede tepki çeken başörtüsü olayı! Doktoru ameliyata almayan profesör açığa alındı

Tepki çeken olay, 29 Aralık 2022 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde meydana geldi. İntörn doktor S.S., başörtüsü gerekçesiyle Prof. Dr. S.T. tarafından ameliyathaneye alınmadığını öne sürerek dekanlığa şikayette bulundu. S.S., başörtüsü nedeniyle arkadaşlarının yanında aşağılayıcı bir dille azarlandığını iddia etti. Şikayet üzerine dekanlığa bilgi veren Prof. Dr. S.T. ise iddiayı reddederek, S.S.’yi başörtüsünden değil, sadece ameliyathanenin giyim kurallarına aykırı davrandığı için uyardığını savundu. Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma başlatılan Prof. Dr. S.T. açığa alındı.

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REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan KTÜ Rektörlüğü’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “29 Aralık 2022 tarihinde, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (Farabi Hastanesi) bir öğretim üyemizin, başörtüsü nedeniyle bir stajyer öğrencimizin ameliyathaneye girişine izin vermediği yönünde, kamuoyuna da yansıyan iddialar konusunda rektörlüğümüzce gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanıncaya kadar ilgili öğretim üyemiz açığa alınmıştır. Soruşturma sürecinin, tüm taraflar açısından hassasiyetle sürdürüleceği konusunu tüm kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Profesör Trabzon başörtüsü

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