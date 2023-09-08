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Hastanede doktor dehşeti kamerada! Kadının gözüne yumruk attı

08.09.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acilde görevli doktor Şamil K., iddiaya göre epilepsi atağı nedeniyle hastaneye gelen Çiğdem Aydemir'e (37) “işim var” diyerek bakmadı, Aydemir duruma tepki gösterince de “size bakmıyorum” dedi. Şamil K., olayı görüntüleyen Aydemir'in arkadaşı Çağla Karataş'a (32) da yumrukla saldırdı. Gözünden yaralanan Karataş, bir de güvenlik görevlileri tarafından kovalandıktan sonra ters kelepçe yapılarak bir odaya kapatıldı. Yumruklu saldırı kameralara da yansıdı.

Hastanede doktor dehşeti kamerada! Kadının gözüne yumruk attı

Tepki çeken olay, geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 sıralarında Beyoğlu’ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde epilepsi atağı geçiren Çiğdem Aydemir (37), arkadaşı Çağla Karataş (32) ile birlikte acil servise geldi.

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DOKTOR, KADININ GÖZÜNE YUMRUK ATTI

Genç kadınlar burada kayıt işlemlerini yaptıktan sonra muayene ve tedavi için sarı alana yönlendirildi. Buraya gelen kadınlar nöbetçi doktor Şamil K., iddiaya göre Çiğdem Aydemir’e başka bir hasta olmamasına rağmen “biraz işlerim var” dedi. Bunun üzerine arkadaşı Çağla Karataş doktora, Aydemir’in ayakta duramadığını söyledi. O esnada ayağa kalkıp yanına gelen doktor Şamil K. ile Aydemir arasında tartışma çıktı. Tartışmada durumunu anlatan kadına doktor Şamil K., “size bakmıyorum” diye karşılık verdi. O esnada görüntülediğini fark eden doktor Şamil K., Çağla Karataş’a yumrukla saldırdı. Tartışma ve saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

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KADINLARI KELEPÇELEYİP ODAYA KAPATTILAR

Olayın ardından hastane dışına çıkmak isteyen Karataş, güvenlik görevlileri tarafından kovalanınca arbede yaşandı. Arbede esnasında orantısız güç kullanan görevliler, genç kadını ters kelepçe yaptıktan sonra polis noktasındaki odaya kilitledi. Epilepsi atağı geçiren Çiğdem Aydemir de hastanenin dışına çıkartılarak önden kelepçelendi. O esnada onlarca güvenlik görevli ve saldırgan doktor Şamil K. iddiaya göre kadınlara küfür ve hakaret etti. Ortalığın karıştığı olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara da güvenlik görevlilerim izin vermediği iddia edildi.

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BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından beyaz kod ihbarı verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, birbirlerinden şikayetçi olan doktor ve iki kadın gözaltına alındı. Hastanede darp raporu alınan taraflar ardından emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan iki kadına “tehdit ve hakaret” suçundan, doktora ise “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Öte yandan saldırıya uğrayan ve ters kelepçelenerek darp edilen iki kadın yaşananları anlattı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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İHA

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Doktor hastane yumruk

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