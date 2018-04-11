MAGAZİN

Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'dan yeni haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

İstanbul’da ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.Türk Sanat Müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle rahatsızlanarak İstanbul Cerrahi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'dan yeni haber

İstanbul’da ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Türk Sanat Müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle rahatsızlanarak İstanbul Cerrahi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Popstar 2018 programının yapımcı Osmantan Erkır, instagram hesabından ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Bir süredir tedavisi süren Diva’nın hayranlarına sevindirici haber geldi. Hastanede tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Yakınlarının yardımıyla araca binen Bülent Ersoy hastaneden ayrıldı.

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