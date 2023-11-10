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Hatay’daki depremde 370 kişinin öldüğü sitenin firari müteahhidi böyle yakalandı! AVM’de geziyordu…

10.11.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Hatay'da depremde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın hakkında yakalama kararı bulunan müteahhidi Mehmet Özat, depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın tarafından Ankara’daki bir AVM’de gezerken yakalandı. O anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Hatay depreminde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın 1'inci kısım müteahhidi Mehmet Özat (72), Ankara'da bir alışveriş merkezinde yakınlarını kaybeden kadınlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Emlak Bank Konutları 1. Kısım’da bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı.

Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen blokların enkazından 370 kişinin cansız bedeni çıkarılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında konutların müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Depremlerin ardından her yerde aranan Özat bugüne kadar bulunamamıştı.

Sosyal medyada bugün paylaşılan bir videoda ise Özat'ın yakalandığı belirtildi. Yapılan paylaşımlarda, "Hatay’da 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları’nın müteahhidi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Özat, Ankara’da bir AVM’de yakınlarını kaybedenler tarafından yakalanarak polise teslim edildi" bilgisi verildi.

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'9 AY GEÇMİŞ ENKAZDAN HALA ÖLÜ ÇIKIYOR'

Birçok kişi tarafından paylaşılan videoda Özat'ı yakalayan ve depremde yakınlarını kaybeden bir kişi olduğu belirtilen kadın ise "Niye kaçmak istiyorsun? İnşaatları dikerken iyiydi, paraları yerken iyiydi. 9 ay geçmiş hala enkazdan ölü çıkıyor" diyerek tepki gösterdi.

Özat İnşaat’ın yaptığı birçok binanın depremde yıkıldığı iddia edilirken. Emlakbank konutları dışında Cumhur Apartmanı, Özat Apartmanı, Bilgili Apartmanı’nı da Özat ailesinin şirketi tarafından yapıldığı belirtiliyor.

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deprem Hatay haberler
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