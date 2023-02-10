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Hatay’dan yürekleri sızlatan görüntü! 'Deprem mezarlığı' hazırlandı; isim yerine numara verildi…

10.02.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Antakya ilçesinden yürekleri sızlatan bir görüntü geldi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında bölgede deprem mezarlığı oluşturuldu. Kepçeler tarafından kazılan mezar yerlerine dualar eşliğinde defin işlemleri yapılırken cenaze işlemlerinin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara verildiği görüldü. İşte deprem mezarlığından gelen çok çarpıcı o kareler…

Hatay’dan yürekleri sızlatan görüntü! 'Deprem mezarlığı' hazırlandı; isim yerine numara verildi…

Depremin 5. gününde bir yandan enkaz alanlarında umutlu bekleyişler sürerken bir yandan ise can kaybı artıyor, yaşamını yitirenler toprağa veriliyor. Yıkıcı etkisini 10 ilde hissettiren 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 9 saat arayla meydana gelen depremde hasarın en çok hissedildiği illerden biri de Hatay oldu. Antakya'da oluşturulan deprem mezarlığındaki görüntüler ise yürekleri dağladı. Kepçeler tarafından kazılan mezarlıkta, mezar taşlarında yaşamını yitirenlerin isimleri yerine numaraların yer aldı. Deprem mezarlığında, hayatını kaybedenler dualar eşliğinde defnediliyor...

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İŞ MAKİNELERİYLE MEZARLIK OLUŞTURULDU

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremde 100 saat geride kalırken, Hatay'da binlerce kişi yaşamını yitirdi. Antakya ilçesinde AFAD koordinasyonunda belirlenen alana defin işlemleri başladı. İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu. Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor.

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MEZAR TAŞLARINA İSİM YERİNE NUMARA...

AFAD koordinasyonu ve Denizli Valiliği yönetimindeki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor.

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Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.

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Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.

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Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek.

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(DHA)

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