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Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor! Sabah müdahale daha da hızlandı, işte son durum

17.07.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay, Mersin ve Çanakkale'de dün başlayan orman yangınları bugün de devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlara sabahın ilk ışıklarıyla destek daha da hızlandı. Hatay'daki yangında 2 kişi gözaltına alınırken Mersin'de 373 hane boşaltıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangınlarında yaralı ve can kaybı olmadığını belirtti.

Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor! Sabah müdahale daha da hızlandı, işte son durum

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü. Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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MERSİN'DE 5 EV YANDI

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk,
Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

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Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

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Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmış, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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4 MAHALLEDE 373 EV BOŞALTILDI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesindeki orman yangını nedeniyle 51 hane ve 78 nüfustan oluşan Kavakoluğu Mahallesi, 85 hane ve 172 nüfustan oluşan Korucuk Mahallesi, 160 hane ve 278 nüfustan oluşan Çavuşlar Mahallesi ile 77 hane ve 109 nüfustan oluşan Tepe Mahallesi’nin jandarma ekipleri tarafından tedbiren tahliye edildiğini, vatandaşlara Gülnar Anadolu Lisesi’nin pansiyonunu tahsis ettiklerini açıklamıştı.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN: 'YARALI VE CAN KAYBI YOK'

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangınlarında yaralı ve can kaybı olmadığını belirtti.

Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek Yukarı Okçular ve Kemel köylerine sıçradı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter, 4 uçak, 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor.
Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

AA-20230716-31694317-31694316-CANAKKALEDEKI_ORMAN_YANGININA_HAVADAN_VE_KARADAN_MUDAHALE_EDILIYOR

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle yangının geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Aktaş, vatandaşların can güvenliği için bir köyün boşaltıldığını ifade ederek,
"Çanakkale merkeze bağlı köylerimizde, yaklaşık 5 köyümüzü ve civarını etkileyen örtü yangınıyla başlayıp, daha sonra ormana sıçrayan yangını söz konusu oldu. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu ana kadar köylerimizden birini vatandaşımızın can güvenliği açısından boşalttık. Vatandaşlarımızı il merkezinde kendilerine tahsis ettiğimiz tesislerimizde bu gece ağırlayacağız." dedi.

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Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahalelerin devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Rüzgarın şu an itibarıyla etkisini azaltmasıyla yangının ilerlemesi de yavaşlamış vaziyette. Tüm arkadaşlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kızılay, sağlık ekiplerimiz, gönüllülerimiz yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı sarf etmektedirler. Havadan ve karadan müdahaleler devam etmekte. Sabahın ilk ışıklarıyla bu müdahale havadan daha da artarak devam edecek. Umarım en kısa sürede sonuç almış oluruz ve daha fazla bir orman ve örtü yangınına meydan vermeden söndürmüş olacağız diye ümit ediyorum. Çok şükür herhangi yaralı ve can kaybımız yok."

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Hatay Mersin orman yangını

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