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Hatice'den Demet Şener'in sevgilisi Cenk Küpeli ile ilgili bomba iddia

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

Demet Şener'in 'çok aşığım' dediği sevgilisi Cenk Küpeli'nin, gündemden düşmeyen Hatice'nin eski sevgilisi olduğu iddia edildi.

Demet Şener 11 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan 3 milyon tazminat, aylık 32 bin TL nafaka alarak 1 ay önce boşanmıştı.

Demet Şener'in, eski basketbolcu, iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı geçtiğimiz gün ortaya çıktı.

'Söylemezsem Olmaz'a bağlanan Demet Şener "Ben hayatımda bir şey saklamam. Özgür bir kadınım. Yeni bir ilişkimiz var. Şu anda çok aşığım" demişti.

Cenk Küpeli'nin, şarkıcı Hatice'nin eski sevgilisi olduğu iddia edildi.

Kanal D'deki '2. Sayfa'ya konuşan Hatice "Bir kahve içtik birlikte. Mesajlaşıyorduk. Türkiye'de çok kalan birisi değil. Şu an gerçekten şok oldum. Demet Şener ile Cenk Küpeli. Demet daha... Cenk daha... Daha daha yakıştıramadım şimdi. İkisini aynı karede düşünemedim. Cenk'e yazacağım şimdi. O bana asla yalan söylemez" dedi.

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Hatice Cenk Küpeli Demet Şener Cenk küpeli

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