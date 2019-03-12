MAGAZİN

Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

Muammer Ketenci'nin defilesinde transparan kıyafetiyle yürüyen şarkıcı Hatice podyumda yaptığı hareketle olay olmuştu. Şarkıcı Hatice konuyla ilgili ilk defa açıklama yaptı.

Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

Şarkıcı Hatice, önceki gün sahneye çıktığı defilede transparan elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösterdi. Olay görüntülerin ardından Hatice Instagram hesabından açıklama yaptı.

10392931-728xauto

Kendisine küfür edenleri mahkemeye vereceğini söyleyen Hatice açıklamasında, 'Her türlü eleştiriye her zaman açık oldum ama belden aşağı küfürlerinizi ve özellikle benim aileme kadar ana avrat küfür ettiniz ya varana kadar en büyük tazminat neyse açmazsam Hatice değilim! Hiç kimseye acımayacağım, süründüreceğim hiç boşuna kimse de demesin mahkemeye boş işlerle meşgul etmeyin diye. Konu ailemse yakarım dünyayı. Kolaydı ana avrat küfür etmek. Hadi herkes kendi kapısının önünü süpürsün namus bekçileri' ifadelerini kullandı.

hatice-2

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Gökçe Bahadır ilk konserine dansçılarla hazırlanıyor!Gökçe Bahadır ilk konserine dansçılarla hazırlanıyor!
Azra Akın bebeğiyle fotoğrafını paylaştı!Azra Akın bebeğiyle fotoğrafını paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatice hatice defile hatice transparan

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökçe Bahadır ilk konserine dansçılarla hazırlanıyor!

Gökçe Bahadır ilk konserine dansçılarla hazırlanıyor!

Azra Akın oğlu Demir ile fotoğrafını paylaştı!

Azra Akın bebeğiyle fotoğrafını paylaştı!

Kaan Tangöze ve kızının ilk fotoğrafı

Kaan Tangöze ve kızının ilk fotoğrafı

Barış Üregül ve Deniz Asya Üregül'ün boşanma davası! 'Aylık 500 TL nafaka veriyor'

500 bin liralık tazminat istiyordu! Bakın aylık ne kadar ödüyormuş!

Keith Flint’in kesin ölüm nedeni açıklandı

Kesin ölüm nedeni belli oldu!

Küçücük bikinileriyle yürek hoplattılar

Küçücük bikinileriyle yürek hoplattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.