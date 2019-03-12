Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

Şarkıcı Hatice, önceki gün sahneye çıktığı defilede transparan elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösterdi. Olay görüntülerin ardından Hatice Instagram hesabından açıklama yaptı.

Kendisine küfür edenleri mahkemeye vereceğini söyleyen Hatice açıklamasında, 'Her türlü eleştiriye her zaman açık oldum ama belden aşağı küfürlerinizi ve özellikle benim aileme kadar ana avrat küfür ettiniz ya varana kadar en büyük tazminat neyse açmazsam Hatice değilim! Hiç kimseye acımayacağım, süründüreceğim hiç boşuna kimse de demesin mahkemeye boş işlerle meşgul etmeyin diye. Konu ailemse yakarım dünyayı. Kolaydı ana avrat küfür etmek. Hadi herkes kendi kapısının önünü süpürsün namus bekçileri' ifadelerini kullandı.





