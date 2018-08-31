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Hatice ifşa etti: Adımızı ve resmimizi kullanarak...

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

Son dönemlerde Instagram'daki bikinili pozlarıyla gündeme gelen Hatice Soma'da yardım amaçlı düzenlenen Karaelmas Gençlik Festivali'ne katılacaktı! Hatice, dolandırıldığını sosyal medya üzerinden takipçilerine duyurdu

Hatice ifşa etti: Adımızı ve resmimizi kullanarak...

Soma Karaelmas Gençlik Festivali kapsamında İdo Tatlıses, Kutsi, Tuğba Yurt, Elif Kaya, Hatice gibi sanatçıların sahne alacağı organizasyonla alakalı farklı iddialar ortaya atıldı.

Konserde sahne alacak olan Hatice, sosyal medya üzerinden konser ücretini alamadığını ve bu yüzden sahneye çıkmayacağını duyurdu.

Hatice instagram hesabı üzerinden organizasyon sahiplerinin, gerekli indirimi yapmasına rağmen ödeme için bir adım atmadıklarını söyledi.

"SAHTEKARLIĞIN OLDUĞU ORGANİZASYON"

Hatice, "Bugün Soma'da düzenlenecek olan Karaelmas Gençlik Festivalinde sahne alacak sanatçılardan biri de bendim. Yardım amaçlı olduğu söylenen bir konserde Sanatçı olarak vicdani duygularımla tüm gerekli indirimleri yaptım. Bugün konser günü ve ortada halen bir ödeme yok. Sadece bir kaç sanatçının ödemesi yapılıp geri kalan sanatçılara ödeme yapılmamıştır. Haftalardır videolarda adımızı ve resmimizi kullanarak konser yapılacak alanı doldurmaya çalıştılar.

Somadaki dinleyici ve sevenlerimden özür dileyerek bu kadar sahtekarlığın var olduğu bir organizasyonda bulunmayacağımı dile getirmek istedim. Bodrum Party Fest yetkilisi Deniz ve İlker isimli sözde menajerler hakkında gerekli yasal işlemi başlatacağımı belirtmek istedim. Yardım adı altında halkı ve sanatçıları aptal yerine koyanlara karşı her zaman mücadele gösterip sesimi yükselteceğim. Bu tür mağduriyetleri yaşayan sanatçı arkadaşlarımız da artık sessiz kalmasınlar" diyerek şikayetini dile getirdi.

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