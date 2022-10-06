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Hatırlamak eş anlamlısı nedir? Hatırlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimelerdir. Dünya üzerinde var olan her dilde pek çok anlamdaş kelime bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler hem yazılı iletişime hem de sözlü iletişime katkıda bulunur. Türkçe de anlamdaş sözcüklerce zengin bir dildir. Türkçede olan ve anlamdaşı bulunan kelimelerden birisi de hatırlamak kelimesidir. Peki, hatırlamak eş anlamlısı nedir?

Hatırlamak eş anlamlısı nedir? Hatırlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bazı kelimeler günlük hayat içerisinde kendine çok daha fazla yer bulur. Unutulan bir şeyin akla gelmesi durumunu ifade eden hatırlamak kelimesi de günlük dilde sürekli duyduğumuz bir sözcüktür. Hatırlamak, "-la" yapım ekini almış ve bu sayede başka bir anlama kavuşmuş olan "hatır" kelimesinden türemiştir. İsim değeri taşıyan "hatır", aldığı ekle birlikte fiil formuna kavuşmuştur. Benzer şekilde eş anlamlısı da böyle bir değişim yaşamıştır.

Hatırlamak sözcüğü günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerden birisidir. "Hatır" kökünden türeyen kelimenin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "anımsamak"tır. Hatırlamak kelimesiyle ilgili örnek cümleler şunlardır:

  • Söylediklerimi hatırlamak istiyorsan her kelimemi not almalısın.
  • Geçmişinle ilgili hatırlamak bile istemediğin şeylerin olduğunu biliyorum.
  • Bana çocukken söylediğin şarkıları geçen gün tek tek hatırladım.
  • Bu yağmurlu havalar bana, seninle geçirdiğimiz romantik anları hatırlattı.
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Hatırlamak kelimesinin eş anlamı olan sözcük nedir?

Hatırlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "anımsamak" kelimesidir. Cümlelerde birbirlerinin yerine kullanıldığında herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Hatırlamanın eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Anmak
  • Anımsamak
  • Bilmek
  • Bulmak
  • Çıkarmak
  • Derhatır etmek
  • Dönmek
  • Tahattur etmek
  • Yâd etmek
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Hatırlamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hatırlamak eş anlamlısı olan sözcüklerle ilgili örnek cümleler şöyledir:

  • Kitapların ismini şimdi anımsayamadım, daha sonra tekrar sor.
  • İsmini bile anımsayamadım bu çocuğun suçlamaları karşısında dilim tutuldu.
  • Doğum gününü anımsayamadığım için bana hâlâ kızgın.
  • Anımsamakla ilgili sıkıntıları olduğunu hep biliyordum.
  • Şimdi anımsadım, bana saldıran kişi buydu.
  • Ben geldim, bildin mi beni?
  • Okulun ismini bir türlü bulamadım.
  • Seninle tam olarak nerede tanıştığımızı çıkarıyorum ama hadi hayırlısı.
  • Onun yanında geçirdiğim günleri daima üzüntüyle derhatır ediyorum.
  • Öğrenci olduğun zamana dönelim.
  • Gittiğinden beri seni yâd etmediğimiz gün kalmadı.
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