Hatırlamak eş anlamlısı nedir? Hatırlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bazı kelimeler günlük hayat içerisinde kendine çok daha fazla yer bulur. Unutulan bir şeyin akla gelmesi durumunu ifade eden hatırlamak kelimesi de günlük dilde sürekli duyduğumuz bir sözcüktür. Hatırlamak, "-la" yapım ekini almış ve bu sayede başka bir anlama kavuşmuş olan "hatır" kelimesinden türemiştir. İsim değeri taşıyan "hatır", aldığı ekle birlikte fiil formuna kavuşmuştur. Benzer şekilde eş anlamlısı da böyle bir değişim yaşamıştır.

Hatırlamak sözcüğü günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerden birisidir. "Hatır" kökünden türeyen kelimenin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "anımsamak"tır. Hatırlamak kelimesiyle ilgili örnek cümleler şunlardır:

Söylediklerimi hatırlamak istiyorsan her kelimemi not almalısın.

Geçmişinle ilgili hatırlamak bile istemediğin şeylerin olduğunu biliyorum.

Bana çocukken söylediğin şarkıları geçen gün tek tek hatırladım.

Bu yağmurlu havalar bana, seninle geçirdiğimiz romantik anları hatırlattı.

Hatırlamak kelimesinin eş anlamı olan sözcük nedir?

Hatırlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "anımsamak" kelimesidir. Cümlelerde birbirlerinin yerine kullanıldığında herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Hatırlamanın eş anlamlısı olan sözcükler:

Anmak

Anımsamak

Bilmek

Bulmak

Çıkarmak

Derhatır etmek

Dönmek

Tahattur etmek

Yâd etmek

Hatırlamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hatırlamak eş anlamlısı olan sözcüklerle ilgili örnek cümleler şöyledir:

Kitapların ismini şimdi anımsayamadım, daha sonra tekrar sor.

İsmini bile anımsayamadım bu çocuğun suçlamaları karşısında dilim tutuldu.

Doğum gününü anımsayamadığım için bana hâlâ kızgın.

Anımsamakla ilgili sıkıntıları olduğunu hep biliyordum.

Şimdi anımsadım, bana saldıran kişi buydu.

Ben geldim, bildin mi beni?

Okulun ismini bir türlü bulamadım.

Seninle tam olarak nerede tanıştığımızı çıkarıyorum ama hadi hayırlısı.

Onun yanında geçirdiğim günleri daima üzüntüyle derhatır ediyorum.

Öğrenci olduğun zamana dönelim.

Gittiğinden beri seni yâd etmediğimiz gün kalmadı.



