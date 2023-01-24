Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

Son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Kurak geçen mevsimle birlikte 'Kar ne zaman yağacak? Yağmur yağacak mı?' soruları da sorulmaya devam ediyor. Son olarak Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı hava durumu paylaşımıyla yüreklere su serpti.

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR

Ökten paylaşımında "Perşembe gecesi Balkanlara kar, Kıyı Ege ve Cuma günü İstanbul dahil Marmara bölgesine sağanak yağmur gelecek. Daha sonra İç Ege, Göller yöresi ve İç Anadolu'ya kar getirecek. Doğu'da yoğun kar yağışları bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

Kerem Ökten son paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Marmara bölgesinde hava her geçen saat daha da soğuyacak. Özellikle sabahleyin sıkı giyinmelisiniz. Cuma günü sağanak yağışlar geliyor."

