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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

24.01.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hava durumu nasıl olacak?' sorusu vatandaşlar arasında her gün sorulmaya devam ediyor. Kurak geçen kış mevsiminde 'Kar yağışı olacak mı? Yağmur ne zaman yağacak?' gibi sorular uzman isimlere yöneltiliyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, "İstanbul ve Marmara bölgesinde hava her geçen saat daha da soğuyacak. Özellikle sabahleyin sıkı giyinmelisiniz." ifadelerini kullandı ve sağanak yağış için tarih verdi.

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

Son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Kurak geçen mevsimle birlikte 'Kar ne zaman yağacak? Yağmur yağacak mı?' soruları da sorulmaya devam ediyor. Son olarak Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı hava durumu paylaşımıyla yüreklere su serpti.

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR

Ökten paylaşımında "Perşembe gecesi Balkanlara kar, Kıyı Ege ve Cuma günü İstanbul dahil Marmara bölgesine sağanak yağmur gelecek. Daha sonra İç Ege, Göller yöresi ve İç Anadolu'ya kar getirecek. Doğu'da yoğun kar yağışları bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

Kerem Ökten son paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Marmara bölgesinde hava her geçen saat daha da soğuyacak. Özellikle sabahleyin sıkı giyinmelisiniz. Cuma günü sağanak yağışlar geliyor."

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