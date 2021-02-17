Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (17 Şubat hava durumu)

17 Şubat hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın kuzey, kuzeydoğulu yönlerden Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa); Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğulu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Son Dakika: İzmir'de fırtına! Ağaçlar devrildi, tekne yan yattı (İzmir hava durumu 17 Şubat) ÇIĞ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ZİRAİ DON UYARISI Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. HANGİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 24 kentte yüz yüze eğitime kar nedeniyle ara verildi. Yüz yüze eğitime kar engeli! 17 Şubat'ta hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Yüz yüze eğitime Bartın'da 3, Samsun'da 2 gün ara verildi. Okulların yalnızca bugün kapalı olacağı iller ise; İstanbul, Erzincan, Yalova, Karabük, Giresun, Düzce, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Yozgat, Denizli, Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Aksaray.

Konya'nın 26, Balıkesir'in 12, Bursa'nın ise 5 ilçesinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun ve Afşin ilçeleriyle, Malatya'nın Darende ilçesinde de kar nedeniyle okullar bugün kapalı olacak. 17 ŞUBAT (BUGÜN) İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA Çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Bursa'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer yoğun olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 1°C

Çok bulutlu İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı Son Dakika: İstanbul’da kar yağışı! Sabah saatlerinde başladı etkisini artırdı EGE Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin kuzey kesimleri ile Afyon'un doğu çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C

Çok bulutlu, doğu çevreleri sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği; yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ISPARTA °C, -2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, -3°C

Çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı BATI KARADENİZ Çok bulutlu, iç kesimlerde hafif olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Ordu, Tokat, Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı SAMSUN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı TRABZON °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında karla karışık yağmur; orta ve güney kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde görülmesi, gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZİNCAN °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.