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Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (17 Şubat hava durumu)

17.02.2021 08:19 | Son Güncelleme:
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Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (17 Şubat hava durumu)

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahminleri geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Toplam 24 kentte yüz yüze eğitime ara verilirken, Kocaeli, Sakarya, İç Anadolu’nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara, Akdeniz, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde ise fırtına etkili olacak. Kar yağışı İstanbul'da öğleden sonra etkisini kaybedecek.

17 Şubat hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI TURUNCU KODLU UYARI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzey, kuzeydoğulu yönlerden Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa); Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğulu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

HANGİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 24 kentte yüz yüze eğitime kar nedeniyle ara verildi.

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Yüz yüze eğitime Bartın'da 3, Samsun'da 2 gün ara verildi.

Okulların yalnızca bugün kapalı olacağı iller ise; İstanbul, Erzincan, Yalova, Karabük, Giresun, Düzce, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Yozgat, Denizli, Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Aksaray.

Konya'nın 26, Balıkesir'in 12, Bursa'nın ise 5 ilçesinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun ve Afşin ilçeleriyle, Malatya'nın Darende ilçesinde de kar nedeniyle okullar bugün kapalı olacak.

17 ŞUBAT (BUGÜN) İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

CARSAMBA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Bursa'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer yoğun olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 1°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C
Çok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin kuzey kesimleri ile Afyon'un doğu çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C
Çok bulutlu, doğu çevreleri sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği; yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, -3°C
Çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, iç kesimlerde hafif olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Ordu, Tokat, Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında karla karışık yağmur; orta ve güney kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde görülmesi, gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

18 ŞUBAT PERŞMEBE (YARIN) HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde hava sıcaklığı düşmeye devam ediyor. Başkent -13'ü, İstanbul -2'yi görüyor. Marmara'nın doğusunda, Karadeniz'de, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini artırıyor. Akdeniz'de açık ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İzmir, açık ve 9 derece olarak meteoroloji haritasında yer alıyor.

PERSEMBE

19 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU

Yurdun batı kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başlıyor. Sıcaklık İstanbul'da 2, İzmir'de 13 dereceye yükseliyor. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ankara'da sıcaklık -6 derece. Akdeniz ve Ege'nin güneyinde parçalı bulutlu bir hava hakim.

CUMA

20 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu'da sıcaklıklar ciddi biçimde düşüyor. Başkent'te sıcaklık -15'e kadar iniyor. Marmara, Ege, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında açık bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı tahmin ediliyor. Sıcaklık İstanbul'da 6, İzmir'de ise 12 derece olacak.

CUMARTESİ

21 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU

Yurdun batısında, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık yükseliyor. Termometrenin İstanbul'da 8, İzmir'de 15 dereceyi göstereceği belirtiliyor. İç Anadolu'da ise sıcaklık, gece -10'larda bekleniyor. Ankara gündüz 0 derece, gece ise -11 olarak tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de kar ve sağanak yağış tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'de ise sıcaklıkların yükseldiği görülüyor.

PAZAR

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