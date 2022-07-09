Havada ilginç anlar! Uçak yönünü değiştirerek başka havalimanına inince yolcular isyan etti

Yunanistan’daki Korfu Adası’ndan kalkan bir yolcu uçağı Galler’in başkenti Cardiff Havalimanı’na doğru hareket ediyordu. Ancak Galler’deki Havalimanı’nda yaşanan bir olay yüzünden uçak yaklaşık 96 kilometre uzaklıktaki Bristol’a zorunlu iniş yaptı. Yolcularını bir saat boyunca Bristol Havalimanı’nda bekleten uçak, Galler’e geri dönmeyi başaramadı. Uçağın yolculuğuna devam edemeyince belirtince yolcular kara yoluyla Galler’e dönmek zorunda kaldı.

TAZMİNAT TALEP ETTİLER

Galler’deki Cardiff Havalimanı’nın kapatılmasının olağanüstü bir durum olduğunu belirten havayolu şirketi yolcuların tazminat talebini reddetti. 96 kilometrelik mesafeyi taksiyle gitmek zorunda kaldıklarından söz eden uçaktaki bir yolcu Ian Walters, “Bristol’e indiğimizde büyük bir karmaşa yaşadık. 2 buçuk saat boyunca uçağın içinde bir asfaltta bekledik. Bize yemek dahi vermediler ve ulaşım için herhangi bir taşıt ayarlamadılar” dedi.



